Colón ya tiene fecha y hora para recibir a All Boys por la 13ª fecha

Mientras se enfoca en lo inmediato, Colón empieza a conocer más detalles de lo que viene, como el cotejo ante All Boys de la 13ª fecha

Aunque la atención está puesta en el compromiso del domingo ante Godoy Cruz, en Colón ya toman nota de lo que aparece en el horizonte. En medio del desarrollo de la Primera Nacional , se confirmó cuándo será uno de los partidos de la fecha 13.

El equipo santafesino recibirá a All Boys el domingo 10 de mayo, desde las 18, en el estadio Brigadier López. Un dato que, aunque todavía lejano, empieza a ser clave para la planificación. Para el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán, tener precisión en el calendario permite ajustar cargas de trabajo, viajes y logística en una competencia que no da respiro.

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En un torneo largo y exigente, anticiparse marca la diferencia. Más allá del partido de turno, conocer con antelación día y horario de los próximos compromisos le da al Sabalero la posibilidad de organizar cada detalle y sostener el rendimiento.

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Un duelo que ya se agenda en Colón

Con la fecha confirmada, Colón suma una referencia más en su hoja de ruta. El cruce ante All Boys ya tiene casillero asignado y empieza a tomar forma dentro de un calendario que se va completando paso a paso.