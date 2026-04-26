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Colón recibe a Godoy Cruz con la meta de sostener el invicto en casa y seguir arriba

Colón recibirá, a partir de las 19, a Godoy Cruz por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional, en busca de la recuperación tras el traspié ante Morón

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 08:14hs
Colón recibe a Godoy Cruz con la meta de sostener el invicto en casa y seguir arriba

UNO Santa Fe | José Busiemi

Tras el golpezo sufrido ante Morón, Colón buscará este domingo, desde las 19, la recuperación cuando reciba a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional. El partido se disputará en el Brigadier López, con arbitraje de Álvaro Carranzo y transmisión de UNO 106.3.

De local, el equipo de Ezequiel Medrán está invicto, con un empate y cuatro victorias, las últimas tres consecutivas, por lo que además de volver a la victoria será clave sostener la condición y, de paso, seguir puntero.

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Nuevamente el conductor sabalero debe cambiar obligadamente por la expulsión, por lo que ingresará Agustín Toledo. Pero además habrá variantes tácticas: Matías Budiño por Tomás Paredes, Matías Godoy por Lucas Cano y Facundo Castet por Conrado Ibarra. En la última práctica sintió una molestia Federico Rasmussen y es duda. Por las dudas está Nicolás Thaller. Como es habitual, no se confirmó la lista de convocados hasta horas previas al encuentro.

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Por su parte, el Tomba no tuvo un buen comienzo de campeonato, luego levantó y tras conseguir dos victorias al hilo que lo metieron en la pelea, otra vez se complicó solo y ahora acumula dos partidos sin poder ganar. Después de perder el invicto frente a San Telmo, Godoy Cruz igualó sin goles como local ante San Miguel y dejó pasar la chance de acortar distancias con los punteros, Morón y Colón, pero ahora tiene una nueva oportunidad.

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Probables formaciones de Colón y Godoy Cruz

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Nicolás Thaller, Facundo Castet; Federico Lértora; Matías Godoy, Ignacio Antonio, Agustín Toledo y Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Andrés Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Axel Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.

Hora: 19.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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