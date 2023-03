En los primeros minutos Colón fue el protagonista del juego, ya que en ese tramo se hizo dueño de la pelota Tomás Galván, quien con el correr de los minutos se terminó pinchando, en una situación que viene demostrando desde que llegó en enero de este año.

Sin embargo, se iluminó a los 12' y metió un pase magistral para el uruguayo José Neris, quien se la tocó al medio a Ramón Ábila, aunque el pase no fue del todo preciso y a Wanchope Ábila le faltó resto físico para llegar a una pelota que tenía destino de gol y se terminó yendo por línea de meta.

Pero de a poco la jerarquía de Colo Colo fue apareciendo, y a los 25' se dio la apertura del marcador, luego de un centro que llegó al área, donde los tres defensores centrales fueron con el mismo jugador, quien ganó y habilitó a Maximiliano Falcón, para estampar con un remate a quemarropa el 1-0.

Colo Colo Colón.jpg

Colón sintió el impacto del gol de Colo Colo y le faltó reacción para ir en busca del empate. El Cacique fue ganando en juego y confianza, y tras otro error garrafal de la defensa de Colón, la pelota le cayó a César Fuentes, quien remató, tapó Matías Ibáñez, y en el rebote puso el 2-0.

Los últimos minutos transcurrieron entre la impotencia de Colón y la suficiencia de Colo Colo, que se sentía más que su rival, en el juego y en el marcador. No hubo situaciones de gol y la imagen que dejó el equipo de Néstor Gorosito era muy pobre.

Pipo.jpg

En el segundo tiempo Colo Colo se encargó de administrar la ventaja en los primeros minutos, mientras que Colón se mostraba sin juegos ni ideas para llegar con peligro al arco defendido por Fernando de Paul.

Leonardo Gil fue creciendo en juego, siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo, e incisivo en los goles de Colo Colo, que cada vez que aceleró a fondo le hizo mucho daño a la defensa de Colón.

Tuvo algunas situaciones Colón para ponerse en partido, pero a los 15' el centro que le llegó a Lucas Acevedo, quien cabeceó y la pelota se estrelló en el travesaño. Lo mismo ocurrió a los 26', cuando el cabezazo de Laureano Troncoso se desvió en Wanchope Ábila.

Colón fue con mucha vergüenza deportiva, presionó bien arriba, pero se expuso a varias contras, que entre la mala definición de los jugadores de Colo Colo, y una tapada magistral de Matías Ibáñez al homenajeado Esteban Paredes impidieron que la ventaja sea mucho mayor. En el final la tuvo Wanchope Ábila, quien en una posición inmejorable desperdició una gran chance para descontar.

Síntesis

Colo Colo (2): Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Matías de los Santos, Ramiro González; Jeyson Rojas, César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Agustín Bouzat; Damián Pizarro y Darío Lezcano. DT: Gustavo Quineros.

Colón (0): Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Lucas Acevedo y Leandro Quiroz; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Tomás Galván y Andrew Teuten; José Neris y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 25' Maximiliano Falcón (CC) y 36' César Fuentes (CC).

Cambios: ST 0' Marcos Bolados x Lezcano (CC); 13' Eric Weimberg x Falcón (CC); 25' Laureano Troncoso x Quiroz (C); Fabián Castillo x Bouzat (CC) y Lucas Soto x Fuentes (CC); 29' Gonzalo Silva x Galván (C) y Facundo Taborda x Picco (C); 32' Esteban Paredes x V. Pizarro (CC); Dylan Portilla x Gil (CC) y Matías Moya x D. Pizarro (CC);

Amonestados: Rojas (CC); Perlaza y Neris (C).

Estadio: Monumental de Santiago (Chile).

Árbitro: Felipe González.