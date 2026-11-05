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El plantel de Colón trabaja en doble turno y Delfino planea cambios para iniciar el Reducido

Los jugadores sabaleros trabajan hasta el viernes en doble turno y el entrenador rojinegro ya tiene en mente el equipo para jugar ante Midland

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 11:19hs
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El plantel sabalero entrena en doble turno y Delfino ya tiene en mente el equipo para jugar con Midland.

Prensa Colón

El plantel sabalero entrena en doble turno y Delfino ya tiene en mente el equipo para jugar con Midland.

A falta de la confirmación oficial, Colón estará recibiendo a Midland el sábado 14 desde las 18. Y para iniciar el Reducido, el DT sabalero Iván Delfino ya tiene en mente la formación titular.

Delfino y el equipo para jugar ante Midland

Aunque para eso, aguarda por la evolución de algunos jugadores que vienen arrastrando distintas molestias físicas. De todos modos, el cuerpo técnico es optimista en que la mayoría de los futbolistas estarán a disposición.

Y si eso sucede, es muy factible que Delfino se incline por el equipo que salió a jugar el partido ante Ciudad de Bolívar. Es decir, con la inclusión de Franco García, quien viene entrenando de manera diferenciada por un dolor en el empeine.

No obstante, se espera que Wachi esté disponible para la próxima semana y si eso ocurre, sería titular en lugar de Emanuel Beltrán, en tanto que Facundo Castet ingresaría por Sebastián Olmedo.

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En el último partido ante Defensores de Belgrano, Castet no fue de la partida, ya que padecía una contractura y por ese motivo fue preservado para jugar el Reducido.

Por lo cual, si García y Castet están absolutamente recuperados, es un hecho que volverán a la formación titular y los que saldrán del equipo serán Beltrán y Olmedo.

Así las cosas, la probable formación para recibir a Midland sería con: Matías Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Federico Lértora, Agustín Toledo; Franco García, Ignacio Lago, Julián Marcioni; Ala Bonansea.

Colón Delfino plantel
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