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El único antecedente de Colón con Felipe Viola terminó en una noche caótica en Santa Fe

Colón se prepara para visitar, a las 15.30, a Estudiantes de (BA) por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional mirando de reojo al árbitro Felipe Viola

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 08:27hs
El único antecedente de Colón con Felipe Viola terminó en una noche caótica en Santa Fe

Colón ya conoce a Felipe Viola, que controlará el partido de este sábado, desde las 15.30, ante Estudiantes de Caseros, por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional. Cuando se repasa el historial, solo aparece un partido y el recuerdo no es el mejor.

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¿Cómo le fue a Colón con el abitraje de Felipe Viola?

Fue el 1 de julio de 2025, en el Brigadier López, en la derrota 1-0 frente a Mitre por la fecha 20. Aquella noche terminó envuelta en tensión, protestas e incidentes que obligaron a suspender el encuentro antes de completarse. El clima explotó en las tribunas tras el flojo momento del equipo que era dirigido por Andrés Yllana y el partido debió reanudarse al día siguiente para disputar los minutos restantes.

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Felipe Viola contralar&aacute; Estudiantes de Caseros-Col&oacute;n.

Felipe Viola contralará Estudiantes de Caseros-Colón.

Ahora, casi un año después, Viola volverá a cruzarse en el camino de Colón en un contexto completamente distinto. El equipo de Ezequiel Medrán llegará al estadio Ciudad de Caseros con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea grande de la zona A de la Primera Nacional y, además, empezar a corregir una deuda que arrastra desde el descenso: su bajo rendimiento fuera de Santa Fe.

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La terna arbitral estará compuesta por Lucas Ripoli y Carla López como asistentes, mientras que Ramiro Maglio será el cuarto árbitro.

Colón Felipe Viola Estudiantes de Caseros
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