Colón visita a Estudiantes (BA) en busca de defender la cima y dar la talla de visitante

Colón visitará, a partir de las 15.30, a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional en la misión de ganar para seguir arriba en la zona A

Tras el desahogo en el Brigadier López, con el triunfo 3-2 frente a All Boys, Colón vuelve a salir a escena este sábado en el estadio Ciudad de Caseros cuando visite, desde las, desde las 15.30, a Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional . El arbitraje será de Felipe Viola y la transmisión de UNO 106.3.

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El triunfo de la última jornada no solo acomodó el ánimo rojinegro. También lo dejó otra vez mirando hacia arriba. Con 22 puntos y todavía metido en la conversación grande del torneo, Colón sabe que sumar fuera de casa puede empezar a marcar diferencias.

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Como suele suceder en cada previa del ciclo Medrán, las certezas son pocas. El entrenador mantuvo el hermetismo habitual y recién sobre la hora se conocerá la lista definitiva de convocados. Entre las posibilidades aparece el ingreso de Matías Muñoz por Darío Sarmiento, además de algún retoque táctico para intentar ganar equilibrio en una cancha compleja.

Matías Muñoz Matías Muñoz tiene chances de volver en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Del otro lado estará un Estudiantes irregular, que viene de empatar 1-1 frente a San Miguel y necesita reencontrarse con una victoria para no perder terreno. El conjunto de Caseros suma 15 unidades y apuesta a hacerse fuerte ante su gente para frenar a uno de los equipos que llega en alza.

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Colón, mientras tanto, intentará demostrar que lo de la fecha pasada no fue un simple alivio momentáneo, sino el inicio de una reacción con ambiciones más grandes.

Probables formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Nicolás Campisi; Baltazar Bernardi, Jorge Benítez, Ncolás Caro Torres y Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Jorge Correa y Enzo Acosta; Facundo Ardiles y Darpio Rostagno. DT: Alfredo Grelak.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz o Darío Sarmiento, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea.

Hora de inicio: 15.30.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Felipe Viola.