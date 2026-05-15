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Colotto juega al anticipo y gestiona para reforzar a Colón en el segundo semestre

El director deportivo Diego Colotto ya mantuvo charlas con el DT Ezequiel Medrán en torno a los puestos a potenciar en Colón. Eso sí, también habrá salidas

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 16:14hs
Colotto juega al anticipo y gestiona para reforzar a Colón en el segundo semestre

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con el equipo líder y en plena pelea en la Primera Nacional, en Colón ya se empezó a planificar el segundo semestre. Hay conversaciones abiertas por refuerzos y varias salidas que aparecen como inevitables. Todo esto mientras lo deportivo goza de buena salud.

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Mientras el plantel pone la cabeza en el compromiso de este sábado, desde las 15.30, frente a Estudiantes de Buenos Aires, puertas adentro ya se juega otro campeonato silencioso, pero decisivo: el del armado del equipo para la recta final de la temporada.

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El director deportivo Diego Colotto empezó a acelerar gestiones con futbolistas y representantes para darle más herramientas al entrenador Ezequiel Medrán y así sostener la candidatura al ascenso. La evaluación es que el equipo tiene estructura y una columna vertebral definida, aunque también quedó expuesto cada vez que faltaron nombres importantes.

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Colotto y Medr&aacute;n ya piensan en los refuerzos de Col&oacute;n.

Colotto y Medrán ya piensan en los refuerzos de Colón.

Colón ya busca refuerzos y también prepara salidas

Por eso, la intención no sería revolucionar el plantel, sino corregir zonas sensibles con los cuatro cupos disponibles. Claro que el mercado no se moverá solo con llegadas. También se viene una limpieza y todo indica que varios jugadores se irían, como Nicolás Thaller, Tomás Giménez y Facundo Castro, por nombrar algunos. La idea es potenciar una base que hoy sostiene al Sabalero en lo más alto. Las charlas entre Colotto y Medrán vienen siendo más recurrentes. Así incluso lo deslizó el técnico en la pasada conferencia.

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Con el torneo entrando en una etapa cada vez más exigente, en Club Atlético Colón saben que el desafío no pasa únicamente por mantenerse arriba, sino por llegar fortalecidos al tramo donde verdaderamente se define el ascenso.

Colón Diego Colotto Ezequiel Medrán
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