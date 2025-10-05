Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

No le sobró nada a Colón que apenas venció 1-0 a Defensores Unidos para culminar una campaña indigna. El gol del Sabalero lo anotó Christian Bernardi

Colón ganó y nada más. En un partido por demás de intrascendente y sin nada en juego, el Sabalero venció a Defensores Unidos por 1-0 con gol de Christian Bernardi.

Fue más de lo mismo lo que mostró el Rojinegro solo que esta vez, tuvo enfrente al peor equipo de la Primera Nacional y aún así le costó ganar y además contó con la ayuda del árbitro Nelson Sosa quien ignoró un clarísimo penal para CADU.

Una penosa y denigrante campaña que la termina cerrando con un triunfo, para volver a sumar una victoria luego de 10 partidos y para que Ezequiel Medrán coseche su primer triunfo como DT rojinegro.

Un primer tiempo en el que Colón desperdició varias chances de gol

La primera aproximación de Colón fue a los 4' cuando Iván Ojeda recibió el balón por el sector derecho del ataque y sacó un remate potente, que el arquero Mauricio Aquino terminó controlando en dos tiempos.

En esos primeros minutos y como era lógico de suponer, Colón era el que manejaba la pelota jugando en campo rival. Christian Bernardi metió un centro que recorrió el área y nadie alcanzó a conectar.

Pero era el equipo local el que insinuaba un poco más, ante un rival extremadamente limitado al que no se le caía una idea a la hora de generar en ataque.

Y a los 16' el Rojinegro generó la chance más clara hasta ese momento. Christian Bernardi forzó la infracción y ejecutó el tiro libre que rebotó en el travesaño cuando el arquero visitante nada tenía para hacer.

En Colón se destacaba la movilidad de Bernardi que jugaba con espacios y en consecuencia complicaba a los volantes de Defensores Unidos que no lograban neutralizarlo.

Cuando se jugaban 20' Zahir Yunis probó con un remate preciso de media distancia que propició una enorme atajada de Aquino para mandar la pelota al tiro de esquina.

A esa altura, el Sabalero merecía estar arriba del marcador. Y mucho más cuando a los 22' el que remató desde afuera del área fue Ignacio Lago y la pelota se fue apenas por encima del horizontal.

Colón continuaba generando situaciones, ya que a los 30' el que se encontró con la pelota por el sector izquierdo y sin oposición fue Ignacio Lago, pero no le dio precisión al disparo y la pelota se fue desviada.

El equipo sabalero contaba con muchas ventajas ante un rival que hacía lo que podía. Y es por eso llegaba con mucha facilidad al área rival. A los 32' volvió a intentar Lago con un remate que se fue cerca del caño derecho del arco visitante.

Y a los 36' el que se perdió una chance clarísima fue Iván Ojeda quien de frente al arco no alcanzó a conectar un centro desde la derecha y debajo del arco se perdió lo que era gol para el Rojinegro.

Mientras que a los 42' lo volvió a tener Lago con una maniobra personal para meterse dentro del área, pero el arquero Aquino, la figura de la primera etapa, fue al piso y se quedó con el balón.

A los 44' Defensores Unidos pateó el primer remate al arco, luego de que el lateral derecho Tomás Ferreyra pasó al ataque con criterio pero el balón se fue por encima del travesaño.

Colón lo definió en el segundo tiempo con gol de Bernardi

Para arrancar el segundo tiempo, Medrán dispuso de dos variantes. Ingresaron Federico Jourdan y Matías Córdoba para las salidas de Ojeda y Colli.

Cuando se jugaban 5' del complemento, Colón llegó al área rival con una buena proyección de Zahir Ibarra quien metió un pase hacia atrás y Lago remató de media distancia, pero una vez más el balón fue contenido por Aquino.

Pero de tanto ir, Colón encontró la ventaja, cuando a los 9' Bernardi tuvo revancha, para rematar de derecha dentro del área y establecer el 1-0, luego de un gran pase atrás de Lago.

Colón estaba más cerca del segundo que el CADU del empate y a los 14' el que intentó fue Matías Córdoba con un remate de zurda que se fue cerca del caño izquierdo.

Un minuto después, el árbitro Nelson cometió un horror, ignorando un clarísimo penal para Defensores Unidos, luego de que Conrado Ibarra atajara con el brazo extendido el remate de Sebastián Sánchez.

A los 28' el que pudo aumentar el resultado fue Facundo Taborda quien remató a la carrera al primer palo, pero el arquero metió un manotazo para mandar el balón al tiro de esquina.

Los minutos que pasaron encontraron a CADU jugando más adelantado buscando el empate, pero evidenciando una falta alarmante de gol con decisiones ofensivas imposibles de describir.

Colón bajó el ritmo, como pareciendo conformarse con la ventaja, sabiendo que era imposible que Defensores Unidos pudiera llegar el empate. Y en el instante final, el que se perdió el gol debajo del arco fue Matías Córdoba.

Como dato de color y explicando la intención que trajo a Santa Fe, el árbitro Sosa decidió no adicionar ni un segundo, terminando el partido a los 45'.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Zahir Ibarra, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra, 8-Kevin Colli, 5-Zahir Yunis, 7-Nicolás Talpone, 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi; y 9-Iván Ojeda. DT: Ezequiel Medrán.

Defensores Unidos: 1-Mauricio Aquino; 4-Tomás Ferreyra, 2-Facundo Laumann, 6-Facundo Rassol, 3-Juan Argüello, 8-Benjamín Ortiz, 5-Sebastián Sánchez, 10-Martín Giménez, 11-Enzo Trinidad; 7-Rodrigo Juárez y 9-Diego Aguire. DT: Santiago Davio.

Goles: ST 9' Bernardi (C).

Cambios: ST 0' Matías Córdoba x Ojeda (C), Federico Jourdan x Colli (C), 18' Santiago Patroni x Juárez (DU), Lautaro Ceratto x Aguirre (DU), Bautista Carboni x Sánchez (DU), Facundo Taborda x Bernardi (C), 31' Luis Rodríguez x Lago (C), Lautaro Gaitán x Talpone (C), 33' Dylan Salvo x Giménez (DU), Nahuel Basualdo x Ortiz (DU).

Amonestados: Ortiz y Taborda (C), Ortiz y Laumann (DU).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: Brigadier López.