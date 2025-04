El uno por uno de Colón en la derrota ante Agropecuario.

Colón sufrió una histórica derrota ante Agropecuario. El equipo no tuvo un buen rendimiento y es poco lo que se puede destacar

Marcos Díaz (4): Si bien no cometió los errores groseros de otros partidos, tampoco pudo evitar los goles de Agropecuario. Y en otra acción lo salvó el caño derecho, lo mejor algunos centros que descolgó, pero no es bueno el presente del arquero de Colón .

Guillermo Ortiz (4): Lo mejor fue una salvada en la línea evitando el gol de Agropecuario. Pero más allá de esa acción se mostró dubitativo en varias coberturas.

Brian Negro (4): En la primera etapa tuvo dos buenos cruces, pero en el complemento entró en el desconcierto del equipo y mostró debilidades a la hora de marcar en ataque.

Facundo Sánchez (4): Mejor para pasar al ataque que para defender. En el primer gol de Agropecuario no alcanzó a despejar el centro y en el final le metió una gran asistencia a Jourdan que no definió bien.

Nicolás Talpone (3): Había hecho un partido aceptable, pero cometió un grosero error jugando el balón hacia atrás y generando lo que fue el gol de Coronel en el final del partido.

Facundo Taborda (5): Intentó siempre, mejor en la segunda etapa que en la primera. Cuando se volcó por la izquierda inquietó con algunas maniobras individuales.

Facundo Castet (5): Mejoró en el segundo tiempo, participó del gol de Colón bajando la pelota de cabeza. Mejor para pasar al ataque que para marcar por su sector.

Agustín Giménez (4): Se perdió un gol increíble, de frente al arco y con tiempo para definir remató al cuerpo de un rival. Es un jugador interesante, pero discontinuo y está claro que con el correr de los partidos irá mejorando.

José Barreto (3): Casi que no participó del juego, no incidió nunca en ataque y se fue reemplazado. Hasta ahora no pudo rendondear ningún buen partido, más allá de todas las oportunidades que le dio el entrenador.

Emmanuel Gigliotti (6): Gran definición en el gol, con una media vuelta en el área. Pero además asistió a Giménez, quien no pudo aprovechar el pase del Puma, que sin dudas fue el jugador más peligroso.

Tomás Gallay (-): Entró bien, encaró en un par de ocasiones por derecha y casi convierte un gol que le terminó tapando el arquero de Agropecuario.

Federico Jourdan (-): Desperdició una chance clarísima para ganar el partido, Sánchez lo asistió dentro del área pero su remate fue directo al cuerpo de Salort.

Oscar Garrido (-): Pocos minutos en cancha, ingresó para darle una mano a Talpone en la zona media, dado que en el ida y vuelta el equipo no tenía contención en el mediocampo.