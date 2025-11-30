Elecciones en Colón: Sangre de Campeones aclaró que "no existe impugnación" a su lista

La agrupación Sangre de Campeones, con Ricardo Luciani como candidato a presidente, hizo una aclaración ante el "pedido de impugnación" en Colón

Las elecciones en Colón volvió a sacudirse con el pedido de impugnación a la lista Sangre de Campeones por un incumplimiento en la presentación de las boletas. El revuelo no demoró en causar impacto, pasando a ser la Junta Electoral en gran punto de atracción.

Es así como el espacio que tiene como candidato a presidente a Ricardo Luciani salió al cruce con una aclaración: su lista no está impugnada. Lo que sí existe es un pedido presentado, por lo que habrá que esperar al final de los comicios para saber cuál es la resolución.

El comunicado de Sangre de Campeones en Colón

Ante ese escenario, la agrupación eligió fijar posición con un comunicado tan breve como directo. "Desde nuestra Agrupación Sangre de Campeones informamos a la masa societaria del Club Atlético Colón que no existe impugnación alguna a nuestra lista. Lamentamos el proceder de otras listas que no hacen más que entorpecer la marcha institucional de nuestro club".

boletas La boleta de Luciani. Según establece el reclamo presentado en Colón, la Junta había determinado que todas las boletas debían ser impresas exclusivamente en blanco y negro, a fin de garantizar igualdad visual entre los participantes. Matias Lorefice @MatiLorefice

El reclamo que generó este revuelo provino de otras listas, que elevaron una nota a la Junta Electoral cuestionando el color de las boletas de Sangre de Campeones. Señalaron que no cumplían con la normativa que exige imprimirlas exclusivamente en blanco y negro, y sostuvieron que esa diferencia ameritaba que la agrupación fuera removida del acto eleccionario. Ese pedido escaló rápido.

Lo cierto es que, lejos de bajar el tono, esta situación volvió a evidenciar que la política de Colón está jugando su propio partido. Y que incluso detalles mínimos pueden convertirse en un nuevo episodio dentro de una contienda que promete seguir sumando capítulos hasta el último minuto.