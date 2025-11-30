Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Desde temprano, y bajo una persistente llovizna, comenzaron a presentarse los primeros candidatos en la sede de Colón , donde este domingo se desarrolla la jornada electoral que definirá al nuevo presidente sabalero. Aunque la asistencia de socios fue escasa en las primeras horas debido al mal clima, los referentes de las distintas agrupaciones se mostraron confiados y remarcaron la importancia histórica del día.

El primero en arribar fue Carlos Trod , acompañado por miembros de su espacio político, quien destacó el trabajo realizado para llegar a esta instancia, en diálogo con LT10: “Estamos acompañando a la tropa. Hay mucha gente que nos apoyó enormemente y hoy es un día histórico para Colón. Trabajamos como corresponde, cumpliendo cada requisito, y eso nos da total tranquilidad. Si no lloviera, seguramente habría más socios, pero confiamos en que Dios ayudará a los colonistas”.

LEER MÁS: Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Poco después hizo su ingreso Ricardo Magdalena, candidato de la agrupación que lleva su nombre, quien utilizó una metáfora futbolera para analizar la situación: “Es como jugar un partido bajo lluvia. Lamentablemente, esto afecta la concurrencia, pero las condiciones son las mismas para todos. Seguramente el tiempo mejorará y los que no vinieron ahora lo harán a la tarde. Habrá que ver cómo termina todo”.

También se acercó Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones, quien se mostró sereno y atento al desarrollo de la jornada: “Estamos tranquilos. Hay poca gente por ahora, algo lógico por el clima. Voy a quedarme en el club esperando el escrutinio. Era previsible que el mal tiempo complicara la asistencia en estas primeras horas”.

José Alonso, por su parte, destacó: "Es un día de escrutinio, de júbilo, donde el socio expresará lo que siente, el socio tiene la potestad de elegir a los próximos dos años de club. Colón es un club con gran pasión y orden".

Mientras que Gustavo Abraham, indicó: "Tengo a la gente trabajanado desde temprano, con chicos que tienen mucha experiencia. Es una costumbre que tengo de venir al mediodía. Arrancó complicado las elecciones, lamentablemente la lista de Luciani no puso los votos como se había pactado, que eran blanco y negro, son votos color, que están impugnados, hubo un planteo ante la Junta Electoral, es triste. Este tipo de picardías son del año 30, afectan al normal curso de las elecciones. Con todos tengo una buena relación, incluso con Luciani. Nosotros teníamos boletas con un logo chiquito rojo y negro y tuvimos que hacerlo de nuevo. Es una falta de respeto al hincha de Colón, la lista de Alonso puso el gazebo donde no correspondía".

Un inicio con cautela, pero con expectativa

Más allá de la baja afluencia matutina, los candidatos coincidieron en que la participación podría aumentar hacia el mediodía y la tarde, cuando se espera que mejoren las condiciones climáticas. La jornada se vive con respeto institucional y con la mirada puesta en lo que definirá el futuro de la entidad rojinegra.

LEER MÁS: Colón elige a su nuevo presidente: comenzaron las elecciones con cinco listas en competencia

Con testimonios moderados y gestos de compromiso, la elección ya se puso en marcha. La expectativa gira ahora en torno a cómo evolucionará la asistencia de los socios y a lo que ocurra en el cierre de urnas y posterior conteo de votos, que definirá quién será el sucesor de Víctor Francisco Godano al frente del club.

En Colón, el día es gris por el clima, pero intenso por la trascendencia. El sabalero ya está votando.