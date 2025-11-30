Uno Santa Fe | Colón | Colón

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Se hicieron presentes Carlos Trod, José Alonso, Ricardo Magdalena y Ricardo Luciani, en el inicio de las elecciones en Colón.

30 de noviembre 2025 · 10:27hs
Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

José Busiemi
Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Elecciones en Colón: los primeros candidatos llegaron y dejaron sus sensaciones

Desde temprano, y bajo una persistente llovizna, comenzaron a presentarse los primeros candidatos en la sede de Colón, donde este domingo se desarrolla la jornada electoral que definirá al nuevo presidente sabalero. Aunque la asistencia de socios fue escasa en las primeras horas debido al mal clima, los referentes de las distintas agrupaciones se mostraron confiados y remarcaron la importancia histórica del día.

La palabra de los candidatos a presidente de Colón

El primero en arribar fue Carlos Trod, acompañado por miembros de su espacio político, quien destacó el trabajo realizado para llegar a esta instancia, en diálogo con LT10: “Estamos acompañando a la tropa. Hay mucha gente que nos apoyó enormemente y hoy es un día histórico para Colón. Trabajamos como corresponde, cumpliendo cada requisito, y eso nos da total tranquilidad. Si no lloviera, seguramente habría más socios, pero confiamos en que Dios ayudará a los colonistas”.

LEER MÁS: Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Poco después hizo su ingreso Ricardo Magdalena, candidato de la agrupación que lleva su nombre, quien utilizó una metáfora futbolera para analizar la situación: “Es como jugar un partido bajo lluvia. Lamentablemente, esto afecta la concurrencia, pero las condiciones son las mismas para todos. Seguramente el tiempo mejorará y los que no vinieron ahora lo harán a la tarde. Habrá que ver cómo termina todo”.

También se acercó Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones, quien se mostró sereno y atento al desarrollo de la jornada: “Estamos tranquilos. Hay poca gente por ahora, algo lógico por el clima. Voy a quedarme en el club esperando el escrutinio. Era previsible que el mal tiempo complicara la asistencia en estas primeras horas”.

José Alonso, por su parte, destacó: "Es un día de escrutinio, de júbilo, donde el socio expresará lo que siente, el socio tiene la potestad de elegir a los próximos dos años de club. Colón es un club con gran pasión y orden".

Mientras que Gustavo Abraham, indicó: "Tengo a la gente trabajanado desde temprano, con chicos que tienen mucha experiencia. Es una costumbre que tengo de venir al mediodía. Arrancó complicado las elecciones, lamentablemente la lista de Luciani no puso los votos como se había pactado, que eran blanco y negro, son votos color, que están impugnados, hubo un planteo ante la Junta Electoral, es triste. Este tipo de picardías son del año 30, afectan al normal curso de las elecciones. Con todos tengo una buena relación, incluso con Luciani. Nosotros teníamos boletas con un logo chiquito rojo y negro y tuvimos que hacerlo de nuevo. Es una falta de respeto al hincha de Colón, la lista de Alonso puso el gazebo donde no correspondía".

Un inicio con cautela, pero con expectativa

Más allá de la baja afluencia matutina, los candidatos coincidieron en que la participación podría aumentar hacia el mediodía y la tarde, cuando se espera que mejoren las condiciones climáticas. La jornada se vive con respeto institucional y con la mirada puesta en lo que definirá el futuro de la entidad rojinegra.

LEER MÁS: Colón elige a su nuevo presidente: comenzaron las elecciones con cinco listas en competencia

Con testimonios moderados y gestos de compromiso, la elección ya se puso en marcha. La expectativa gira ahora en torno a cómo evolucionará la asistencia de los socios y a lo que ocurra en el cierre de urnas y posterior conteo de votos, que definirá quién será el sucesor de Víctor Francisco Godano al frente del club.

En Colón, el día es gris por el clima, pero intenso por la trascendencia. El sabalero ya está votando.

Colón José Alonso Ricardo Magdalena
Noticias relacionadas
El plantel de Colón se muestra inflexible en relación a la deuda que mantiene la dirigencia con los jugadores.

La postura inflexible del plantel de Colón que obliga a una rápida solución

Federico Jourdan habló de su salida de Colón.

"Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento"

Colón sumó su tercer triunfo al hilo en la Liga Argentina.

Colón ganó y extendió su buena racha en la Liga Argentina

El santafesino Jonathan Vergara se trajo una victoria en su paso por Lituania.

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Lo último

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Último Momento
Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Ovación
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL