Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Daniel Camusso, coordinador de inferiores de Colón se refirió a las características de Ravano y Gaitán, quienes firmaron contrato con Colón

Jonás Ravano es uno de los jugadores que firmó su primer contrato con Colón.

La semana pasada Colón anunció a través de sus redes sociales la firma del primer contrato profesional de dos futbolistas surgidos de las inferiores.

Uno de ellos es el defenso r Jonás Ravano de 18 años, que puede desempeñarse como zaguero, pero también como lateral derecho. Y el otro es el volante Lautaro Gaitán de 20 años quien ya debutó con la camiseta rojinegra.

En charla con Radio Gol 96.7, Daniel Camusso, coordinador de las inferiores de Colón, hizo una radiografía de ambos futbolistas, destacando sus cualidades.

LEER MÁS: La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

En el caso de Ravano expresó: "Es un gran profesional y un jugador con mucha proyección. Muy bueno técnicamente y muy rápido, tiene un gran futuro por delante".

Y a la hora de hablar de Gaitán dijo: Gaitán es un volante central con gran futuro y lo demostró. Quedándose en Colón, a fin de año es titular indiscutido en Primera División".