Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, en la cuenta regresiva: este lunes se sabrá si Espínola lo inhibió en FIFA

Colón sabrá este lunes si el paraguayo Alberto Espínola lo inhibió en FIFA. Qué espera el club y cómo piensa solucionar el conflicto.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2025 · 10:35hs
Colón atraviesa horas decisivas. Este lunes se conocerá, a través del informe semanal que publica la FIFA, si el club será finalmente inhibido por el reclamo del futbolista Alberto Espínola, quien desde el pasado 17 de octubre está en condiciones de acudir formalmente al organismo internacional ante el incumplimiento del pago que le adeuda la institución santafesina.

El caso Espínola que tiene en vilo a Colón

El caso se arrastra desde hace varios meses y mantiene en vilo a la dirigencia encabezada por Víctor Godano, que buscó hasta último momento distintas alternativas para evitar una sanción que podría afectar de lleno la planificación deportiva de la próxima temporada.

LEER MÁS: ¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

El lateral paraguayo, que tuvo fallo favorable en el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), reclama una suma de 375.000 dólares y 12.859.500 pesos, ambos montos con un interés anual del 5%. El club había apelado la resolución, pero la decisión fue ratificada y quedó firme, dejando a Colón sin más instancias legales que cumplir con el pago o exponerse a la inhibición.

En los últimos días, trascendieron versiones sobre un supuesto acuerdo, aunque no hubo confirmación oficial de un entendimiento entre las partes. El propio jugador rechazó inicialmente la posibilidad de un pago en cuotas, exigiendo la cancelación total y en un solo desembolso, algo que complicó aún más la negociación.

El préstamo "condicionado" que espera Colón

Desde la comisión directiva sabalera, sin embargo, no se dan por vencidos. Fuentes cercanas a la CD reconocieron que se hicieron gestiones concretas ante una importante entidad bancaria para obtener un préstamo que permita afrontar la deuda. El proceso se encuentra avanzado, aunque atado al escenario económico nacional posterior a las elecciones legislativas, que podrían incidir en la definición del crédito.

A la espera de novedades, el clima en el Brigadier López es de expectativa y prudencia. “Sabemos que es un tema delicado y estamos haciendo todo lo posible para resolverlo”, aseguran desde el entorno dirigencial.

El optimismo se mantiene a partir de la voluntad del propio Espínola de buscar una salida negociada, más allá del reclamo formal. En Santa Fe confían en que el futbolista y su entorno comprendan el contexto y acepten una propuesta que permita destrabar el conflicto sin llegar a una sanción.

LEER MÁS: El gran salto que el Vignattisno le quiere dar a Colón con el DT

La actualización del informe de la FIFA prevista para este lunes será determinante. Si el reclamo se formaliza y no se registra el pago, Colón quedará automáticamente inhabilitado para incorporar jugadores, un golpe duro para un club que busca rearmarse institucional y deportivamente tras un año de transición.

Por ahora, todo depende de las próximas horas. La dirigencia se aferra a la negociación y a la gestión bancaria como últimas cartas para esquivar una inhibición que podría complicar el futuro inmediato.

