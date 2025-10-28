Uno Santa Fe | Colón | Colón

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Ezequiel Medrán continúa trabajando con el plantel profesional de Colón pero además ya planifica el futuro con los jugadores más jóvenes

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2025 · 10:20hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzará a entrenar el 17 de noviembre con 22 jugadores jóvenes pertenencientes al club.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzará a entrenar el 17 de noviembre con 22 jugadores jóvenes pertenencientes al club.

Esta es la última semana de trabajo que afronta el plantel de Colón, ya que luego del viernes, los futbolistas serán licenciados por espacio de tres semanas y volverán a los entrenamientos el lunes 24 de noviembre.

La decisión de Medrán proyectando a futuro

Sin embargo, el DT rojinegro Ezequiel Medrán piensa en el presente y también en el futuro. Y es que este martes, en diálogo con Radio Gol 96.7, Daniel Camusso, coordinador de inferiores de Colón dio a conocer una decisión que tomó el técnico.

La misma tiene que ver con que el 17 de noviembre arrancará una minipretemporada que se extenderá por espacio de dos semanas y de la que participarán 22 jugadores que son parte de la estructura de divisiones inferiores.

LEER MÁS: La oposición en Colón: Se viene una reunión clave entre Alonso y Vignatti

Algunos de ellos ya debutaron o entrenaron con el plantel profesional y el resto serán entre 10 y 12 futbolistas que se sumarán a trabajar el 17 de noviembre para que el DT los empiece a conocer.

Un indicio más de la intención que tiene Medrán de proyectar a futuro y tener un conocimiento más importante de los jugadores más jóvenes y que tendrán la chance de ser opción para el próximo año.

Colón Ezequiel Medrán futuro
Noticias relacionadas
¿cobrara colon? conmebol le adelantaria dinero a platense por su actuacion en la libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

colon encara su ultima semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

colon cumplio con julio y sigue con el plan para normalizar sueldos del plantel

Colón cumplió con julio y sigue con el plan para normalizar sueldos del plantel

colon respira: la fifa no lo incluyo entre los clubes inhibidos

Colón respira: la FIFA no lo incluyó entre los clubes inhibidos

Lo último

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Último Momento
Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Ovación
La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso