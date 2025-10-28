La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Ezequiel Medrán continúa trabajando con el plantel profesional de Colón pero además ya planifica el futuro con los jugadores más jóvenes

El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzará a entrenar el 17 de noviembre con 22 jugadores jóvenes pertenencientes al club.

Esta es la última semana de trabajo que afronta el plantel de Colón, ya que luego del viernes, los futbolistas serán licenciados por espacio de tres semanas y volverán a los entrenamientos el lunes 24 de noviembre.

Sin embargo, el DT rojinegro Ezequiel Medrán piensa en el presente y también en el futuro . Y es que este martes, en diálogo con Radio Gol 96.7, Daniel Camusso, coordinador de inferiores de Colón dio a conocer una decisión que tomó el técnico.

La misma tiene que ver con que el 17 de noviembre arrancará una minipretemporada que se extenderá por espacio de dos semanas y de la que participarán 22 jugadores que son parte de la estructura de divisiones inferiores.

LEER MÁS: La oposición en Colón: Se viene una reunión clave entre Alonso y Vignatti

Algunos de ellos ya debutaron o entrenaron con el plantel profesional y el resto serán entre 10 y 12 futbolistas que se sumarán a trabajar el 17 de noviembre para que el DT los empiece a conocer.

Un indicio más de la intención que tiene Medrán de proyectar a futuro y tener un conocimiento más importante de los jugadores más jóvenes y que tendrán la chance de ser opción para el próximo año.