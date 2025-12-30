En Colón crece el optimismo en el "sí" de Federico Lértora

Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Colón se sigue esperando por la respuesta de Federico Lértora y a medida que pasa el tiempo crece el optimismo. El León, cada vez más cerca.

30 de diciembre 2025 · 16:22hs
Colón volvió a poner sobre la mesa un nombre propio que despierta ilusión en el mundo sabalero. Federico Lértora recibió una propuesta concreta para regresar al club, con un contrato por dos temporadas, y en la dirigencia reina un marcado optimismo respecto a una posible aceptación que significaría un salto de jerarquía para el nuevo proyecto deportivo.

Un apellido ligado a la historia reciente

Hablar de Lértora es remitirse automáticamente a las páginas más gloriosas de Colón. Fue una de las piezas clave del equipo campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021, el primer título de AFA en la historia del club, y también integró el plantel que alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2019, quedando a un paso de la gloria continental. Su regreso no sería solo futbolístico, sino también simbólico.

La propuesta y la palabra de Colotto

El ofrecimiento fue confirmado públicamente por el manager Diego Colotto, quien se refirió al tema en diálogo con Radio Sol (FM 91.5). Con un tono medido y respetuoso, dejó en claro la postura del club: “Cuando hay historia y trayectoria, uno es cuidadoso. El diálogo está abierto y la decisión será suya”, expresó, marcando que Colón hizo su parte y ahora espera una respuesta del jugador.

Puertas adentro, el mensaje es claro: Lértora es considerado un futbolista capaz de ordenar, liderar y elevar el nivel de un plantel que atraviesa una etapa de reconstrucción.

Su presente en México y las dudas físicas

El contexto deportivo del mediocampista es uno de los puntos que se analizan con atención. Lértora llegó a México en el invierno de 2022 y tuvo continuidad en buena parte de su estadía, pero en los últimos meses su participación se redujo considerablemente. Su último partido oficial fue el 5 de abril, en el empate 1-1 entre Querétaro y León por la Liga MX, encuentro en el que fue reemplazado a los 41 minutos del primer tiempo.

Desde entonces no volvió a sumar minutos. En lo que va de 2025 disputó apenas 13 partidos, completando los 90 minutos solo en siete. Una lesión en el gemelo lo marginó desde abril y prolongó una inactividad que hoy genera interrogantes en el análisis médico y futbolístico.

Optimismo, pero con cautela

En Colón no desconocen los riesgos. El antecedente inmediato de Sebastián Prediger en 2024, también volante central, de edad avanzada y con un rendimiento lejos de lo esperado, aparece como una advertencia. Sin embargo, confían en que el contexto, la motivación del regreso y el conocimiento del club puedan marcar la diferencia.

Por eso, más allá de las dudas lógicas, el clima es de expectativa positiva. Si Lértora acepta, Colón no solo sumaría experiencia y jerarquía, sino también un referente con ADN sabalero, capaz de ser bandera en un proceso que busca recuperar identidad y competitividad.

La pelota ahora está del lado del jugador. En Santa Fe, la ilusión ya está en marcha.

