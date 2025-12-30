En Colón crece el optimismo en el "sí" de Federico Lértora

En Colón se sigue esperando por la respuesta de Federico Lértora y a medida que pasa el tiempo crece el optimismo. El León, cada vez más cerca.

Colón volvió a poner sobre la mesa un nombre propio que despierta ilusión en el mundo sabalero. Federico Lértora recibió una propuesta concreta para regresar al club, con un contrato por dos temporadas, y en la dirigencia reina un marcado optimismo respecto a una posible aceptación que significaría un salto de jerarquía para el nuevo proyecto deportivo.

Hablar de Lértora es remitirse automáticamente a las páginas más gloriosas de Colón. Fue una de las piezas clave del equipo campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 , el primer título de AFA en la historia del club, y también integró el plantel que alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2019 , quedando a un paso de la gloria continental. Su regreso no sería solo futbolístico, sino también simbólico.

La propuesta y la palabra de Colotto

El ofrecimiento fue confirmado públicamente por el manager Diego Colotto, quien se refirió al tema en diálogo con Radio Sol (FM 91.5). Con un tono medido y respetuoso, dejó en claro la postura del club: “Cuando hay historia y trayectoria, uno es cuidadoso. El diálogo está abierto y la decisión será suya”, expresó, marcando que Colón hizo su parte y ahora espera una respuesta del jugador.

Puertas adentro, el mensaje es claro: Lértora es considerado un futbolista capaz de ordenar, liderar y elevar el nivel de un plantel que atraviesa una etapa de reconstrucción.

Su presente en México y las dudas físicas

El contexto deportivo del mediocampista es uno de los puntos que se analizan con atención. Lértora llegó a México en el invierno de 2022 y tuvo continuidad en buena parte de su estadía, pero en los últimos meses su participación se redujo considerablemente. Su último partido oficial fue el 5 de abril, en el empate 1-1 entre Querétaro y León por la Liga MX, encuentro en el que fue reemplazado a los 41 minutos del primer tiempo.

Desde entonces no volvió a sumar minutos. En lo que va de 2025 disputó apenas 13 partidos, completando los 90 minutos solo en siete. Una lesión en el gemelo lo marginó desde abril y prolongó una inactividad que hoy genera interrogantes en el análisis médico y futbolístico.

Optimismo, pero con cautela

En Colón no desconocen los riesgos. El antecedente inmediato de Sebastián Prediger en 2024, también volante central, de edad avanzada y con un rendimiento lejos de lo esperado, aparece como una advertencia. Sin embargo, confían en que el contexto, la motivación del regreso y el conocimiento del club puedan marcar la diferencia.

Por eso, más allá de las dudas lógicas, el clima es de expectativa positiva. Si Lértora acepta, Colón no solo sumaría experiencia y jerarquía, sino también un referente con ADN sabalero, capaz de ser bandera en un proceso que busca recuperar identidad y competitividad.

La pelota ahora está del lado del jugador. En Santa Fe, la ilusión ya está en marcha.