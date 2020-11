Estalló un nuevo conflicto entre Colón y Utedyc

Roberto Medina, de Utedyc, habló con Radio Gol (FM 96.7) y comenzó a exponer el nuevo conflicto con Colón: "El inconveniente se plantea por que la CD encabezada por José Vignatti le niega el trabajo a los controles de puerta, y es un capítulo más a la negra relación que estableció esta directiva con los trabajadores de la rama por reunión. No hay calificativos para poder describir a esta gente con relación a los trabajadores. Aducen que el protocolo le pidió que no pueden trabajar más de ocho personas, supongamos que dice eso, pero mi patrón es Colón no el protocolo. Es decir que no me convocás y le echás la culpa a terceros. Es decir que estamos en una situción que agrava la anterior ya que me debés sueldos desde abril, la Obra Social que ahora empezaron a pagar a cuentagotas. A esto le agregás que me negás el trabajo de la gente, entonces digo, ¿qué le pasa a esta gente con relación a los trabajadores? Nos dicen que ya está la gente que va a hacer el trabajo, pero ¿cómo va a estar si faltamos nosotros?".