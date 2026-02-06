Uno Santa Fe | Colón | Facundo Castet

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

Colón transita una exigente pretemporada y un nuevo proceso con Medrán, analizados en detalle por Facundo Castet, con la mira puesta en cambiar la cara.

6 de febrero 2026 · 17:21hs
Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: Queremos demostrar en la cancha

En una entrevista con Sol Play (Radio FM 91.5), Facundo Castet dejó definiciones claras sobre el presente de Colón. El lateral izquierdo destacó el trabajo realizado en la pretemporada, la ilusión por el inicio del torneo y la necesidad de transformar las palabras en hechos dentro de la cancha, tras un año complejo para el club.

Tenemos muchas ganas de que el torneo comience”, remarcó Castet, quien valoró el esfuerzo acumulado en las últimas semanas. “Hicimos una pretemporada linda, con mucho trabajo, así que estamos esperando que empiece lo lindo”, explicó, convencido de que la base física será clave en una Primera Nacional exigente y sin descansos. En ese sentido, subrayó la importancia de sostener una mirada positiva: “Si metés una buena pretemporada, después lo sentís durante todo el año”, una idea que cobra aún más valor en una categoría marcada por la intensidad.

La idea Medrán y la competencia interna

El defensor reconoció que el plantel va asimilando de a poco la propuesta de Ezequiel Medrán, quien ahora pudo trabajar desde cero. “Hicimos buenos amistosos y se armó una buena competencia interna”, señaló, al tiempo que resaltó que la idea es presionar y ser intensos en todas las líneas.

La llegada de 15 refuerzos implicó prácticamente reconstruir el grupo: “Nos armamos todos desde cero y tratamos de ayudar a los chicos nuevos para que conozcan la ciudad”, contó Castet, destacando la rápida adaptación.

Colón, la gente y la revancha pendiente

Tras tres años en el club, Castet fue sincero al hablar del vínculo con el hincha. “El club es hermoso y la gente me recibió muy bien”, afirmó, aunque entendió el enojo por el flojo 2025, cuando Colón estuvo cerca del descenso. “Estoy contento de poder quedarme y revertirlo desde adentro”, aseguró. En esa línea, fue contundente: “No vine al club a hacerle gastar plata, vine a ayudarlo de la mejor manera”, agradecido por la oportunidad de seguir y con el deseo de llevar al Sabalero al lugar que merece.

Castet destacó que el campo de juego del Brigadier López está en excelente estado, algo que favorece la idea futbolística. Sin embargo, admitió que en otros escenarios costó más: “De local podíamos juntar pases y llegar por los costados; de visitante, cuando nos quitaban esa idea, se nos hacía más difícil”.

Grupo, referentes y buena energía

Sobre la salida de Nicolás Talpone, fue claro: le deseó lo mejor en Primera División. Y reveló un costado más distendido del vestuario, luego de que Federico Lértora lo destacara por su actitud: “Siempre trato de ponerle buena onda, hacer las cosas más divertidas, y cuando hay que ponerse serio, hacerlo”.

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

