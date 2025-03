Facundo Castet: "En Colón me tengo que adaptar a lo que me toca"

LEER MÁS: Colón, pronto a renovar las canchas de césped sintético para diferentes actividades

A Facundo Castet le está costando más de la cuenta encontrar su mejor forma futbolística, por la cual los dirigentes de Colón realizaron una importante inversión para comprarle su pase a Sarmiento de Junín. Sin embargo, hay cifradas expectativas en que lo pueda recuperar, ya que se lo considera uno de los referentes del actual plantel.

Facundo Castet habló con Radio Gol (FM 96.7) comenzó hablando sobre su regreso a Colón y contó que "se hizo muy largo pero gracias a Dios se pudo resolver todo y estoy acá, hablé con el cuerpo técnico, con Iván (Moreno y Fabianesi)... y les había dicho que tenía muchas ganas de venir e hicieron todo para que pueda estar acá".

Su nueva posición en Colón

A Castet se lo consultó por la nueva posición como lateral-volante por la izquierda, en el sistema 5-3-1-1 y destacó: "Con Iván (Delfino) me tocó jugar con línea de cinco, Ariel (Pereyra) quiere que los laterales estemos bien abiertos como extremos, en esa posición no me había tocado jugar, con Chaco For Ever no sentí muy cómodo, creo que por el barro y porque no me llegó mucho la pelota, pero con Almirante nos juntamos en varias oportunidades con Talpone, con Bernardi, más que nada en el primer tiempo. En el segundo me llegó un sola pelota, y me tocó salir reemplazado, pero me adapto a lo que me toca".

Facundo Castet.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

"Contra Chaco For Ever nos pedía Ariel que presionemos a las salidas del tres y del cuatro, nos mandó bien arriba. Pero cuando no terminábamos bien las jugadas nos quedaba largo el recorrido hacia atrás. Pero nos acomodamos bien en el último partido. Pereyra nos pedía que estemos atentos ya que ellos jugaban con pelotazos cruzados", agregó Facundo Castet sobre el último partido de Colón en el Brigadier López.

Y luego Facundo Castet afirmó que "hablé con Ariel (Pereyra) porque en el primer tiempo toqué más la pelota, pero en el segundo solo recibí una pelota, me sentía incómodo, él quiere que estemos abiertos y que esperemos las pelotas que lleguen".

LEER MÁS: Colón largó la venta de entradas para el partido de la 6ª fecha ante Central Norte

En cuanto al regreso de Ignacio Lago, y en cuanto a la sociedad que habían armado en 2024, dijo que "lo estamos esperando con los brazos abiertos, de a poco se va metiendo, hay que llevarlo de a poco ya que es una lesión grave, pero lo estamos esperando, ojalá vuelva lo más rápido posible, va a ser un jugador muy importante para el equipo".

El armado del nuevo Colón

"Los chicos que llegaron y Christian son muy buenas personas, siempre tirando el grupo para adelante, apuntalando a los más chicos, eso es muy positivo para el grupo y lo que queremos lograr", dijo sobre los referentes que llegaron, y la continuidad de Bernardi en el plantel de Colón.

Sobre lo que deben cambiar en relación a la temporada anterior, dijo que "habíamos arrancado muy bien, luego tuvimos un bajón, pero pasaron muchas cosas, cambiamos muchos técnicos y cuesta adaptarse a los entrenamientos, ya que cada técnico trae su idea, es difícil adaptarse a cada técnico".

En cuanto a las polémicas de los penales no cobrados ante Almirante, Castet dijo "creo que sí, pero ya está, hay que dar vuelta la página, hay que pensar en este partido, meterle con todo el fin de semana y dejar los tres puntos en casa".