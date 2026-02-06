Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón pone primera: las cuatro fechas clave que marcarán el arranque del año sabalero

El Sabalero ya tiene definido su camino inicial. Cuatro partidos exigentes y un objetivo claro para Colón: empezar con firmeza la búsqueda del ascenso.

6 de febrero 2026 · 15:28hs
Colón ya conoce cómo será su hoja de ruta en el inicio del campeonato, un tramo determinante para medir aspiraciones y funcionamiento. Con cuatro fechas confirmadas, viajes largos y duelos directos, el Sabalero afronta el arranque del año con la obligación de sumar y empezar a consolidar su candidatura al ascenso.

El fixture inicial de Colón: fechas, horarios y sedes

El debut será el sábado 14 de febrero a las 20, cuando Colón reciba en el Brigadier López a Deportivo Madryn, en un estreno que genera expectativa en el pueblo sabalero. Una semana más tarde llegará la primera salida: domingo 22 de febrero a las 18, frente a Central Norte, en un partido que pondrá a prueba al equipo lejos de casa.

La tercera fecha marcará un nuevo regreso a Santa Fe: viernes 27 de febrero a las 20, ante Ferro, uno de los equipos siempre competitivos de la categoría. Finalmente, el primer tramo se cerrará el sábado 7 de marzo a las 18.30, cuando Colón visite a Chaco For Ever, en un escenario históricamente complejo.

Un arranque que puede marcar el rumbo

Las primeras cuatro jornadas aparecen como un termómetro clave para el Sabalero. Con dos partidos como local y dos como visitante, el calendario obliga a Colón a sumar desde el inicio para no perder terreno en una categoría larga y exigente, donde los puntos tempranos suelen pesar tanto como los del cierre.

Colón afronta el torneo con una meta definida: buscar el ascenso a Primera División por tercer año consecutivo. La dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en armar un plantel con ambición, sabiendo que el margen de error es cada vez menor y que el protagonismo ya no es una opción, sino una obligación.

Un plantel renovado para sostener la ilusión

Tras más de 20 bajas, el Sabalero apostó por un recambio profundo. En el arco llegó Matías Budiño, mientras que la defensa sumó jerarquía y alternativas con Leandro Allende, Emanuel Beltrán, Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Federico Rasmussen, buscando solidez y equilibrio.

En el mediocampo, las incorporaciones de Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Federico Lértora apuntan a orden y recuperación, mientras que Matías Godoy, Julián Marcioni y Darío Sarmiento ofrecen desequilibrio y amplitud. En ataque, Lucas Cano y Alan Bonansea aparecen como las cartas para aportar gol y experiencia.

