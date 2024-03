Facundo Castet: "No queremos estar de paso en Colón"

En el arranque de la entrevista con Libre Directo Santa Fe, que se emite por Rec-Vorterix Santa Fe, Facundo Castet dijo: "Vine a un equipo muy grande, el más grande la B Nacional por lejos. Estoy contento de estar acá, conozco a Iván de Río Cuarto. Gracias a Dios me pude adaptar rápido, me estoy sintiendo bien y con mucha confianza. Veía los partidos, ya que está Javi Toledo a quien conozco desde hace bastante, la gente llena el estadio, es una locura, eso motiva mucho, me toca vivirlo desde adentro y es muy lindo".

Luego, sobre la composición del plantel de Colón, Facundo Castet indicó: "Nos llevamos muy bien entre todos, tenemos un grupo muy lindo y eso es muy positivo para nosotros, ya que te lleva a pelear cosas importantes. Me llevo muy bien con todos, y tenemos buenos jugadores en el plantel como Lago, Talpone y Guille, nos dan mucho. Hay muchos jugadores grandes y chicos también, todos queremos lo mismo que es pelear arriba e intentar ascender, para eso vinimos, no queremos estar de paso, vinimos a hacer historia. Si seguimos así vamos a estar preparados".

"En los primeros partidos íbamos a ver qué pasaba ya que nos estábamos conociendo, pero lo hicimos muy fácil, entendimos la idea de Iván. Eso llevó a que estemos primeros en la tabla. Al técnico le habrá costado más por tener a un plantel nuevo, pero enseguida le tomó la mano. Todo el equipo está muy bien, ya que lo que nos hace fuerte son los suplentes, debido a que si se relajan no estaríamos como estamos. A eso lo hablamos después de los partidos o en la semana, eso habla bien de nosotros", agregó Facundo Castet.

Más adelante, destacó: "La gente de Colón es muy pasional, vas al supermercado y siempre encontrás a alguien con la camiseta. La gente me reconoce y me agradece por haber venido, eso es muy lindo. A mis compañeros también les pasa, lo hablamos siempre. Encontrás a los hinchas en todos lados, está lleno de hinchas de Colón. Nos piden la camiseta, pero está bastante cara (risas), todavía le debo varias a la familia. En todos los clubes donde vas te piden, pero te la cobran, te descuentan del sueldo, no podés quedar bien con todos".

También se le preguntó por cómo se dio su llegada a Colón, y Facundo Castet reveló: "Me llamaron del cuerpo técnico para preguntarme si tenía ganas de venir, pero nunca lo dudé. Colón es un club grande y estas oportunidades no las podés dejar pasar. Mi novia me armó el bolso y me vine rápidamente, no lo dudé. Llamé a Junín, a Mariano Sardi que es el manager, y le dije que me venía a Colón, ellos ni sabían. Era acá, no me importó la plata. Luego, llegó Nicolás Talpone, también estaba Javier Toledo, más adelante vino Manu Vicentini, con quien ascendimos en Sarmiento, se hizo todo mucho más fácil.

En otro tramo Facundo Castet brindó detalles sobre lo que se encontró en el club, y tiró: "Colón tiene muy lindas instalaciones, lindas canchas para entrenar, un gimnasio, el estadio está hermoso, eso motiva mucho más al jugador. Todos vamos una hora o una hora y media antes, te ponés a hacer cosas, que en otros equipos no se puede. Eso es muy lindo. La dirigencia desde el primer día que llegué me recibió el presidente, el vice, el tesorero... En otros equipos ibas y no había nadie. Están en los entrenamientos".

"Colón es el club más grande donde me tocó estar, es muy lindo el club, jugás con 40 mil personas en el estadio, es una locura, te abre muchas puertas. Sería hermoso lograr el objetivo y quedarme en el club. Ojalá pueda quedarme mucho tiempo acá. Cuando se dio esto lo hablé con mi familia, se largaron a llorar por mí, no podían creer al equipo que venía", cerró Facundo Castet.