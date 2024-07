Farías salió al cruce sobre la intimación que llegó a Colón: "Yo no quiero plata del club"

• LEER MÁS: Colón con día y horario confirmado para visitar a Patronato

"Es todo un quilombo. Me levanté y vi mucho quilombo (risas). Ya lo dije en su momento, yo no quiero plata del club ni mucho menos. Soy uno de los chicos de las inferiores que más dinero dejó. Siempre quise irme bien. Tuve la chance de irme a otro lado y preferí quedarme a jugar la Libertadores y demás. Creo que es muy malo que se hable así. Vi unas publicaciones y sé de qué gente viene y que trabajaba con Vignatti, así que tampoco me sorprende la mala leche, así que quería aclara un poco esto, porque se ensucia mi imagen y me interesa estar bien con la gente de Colón, que es el club que amo y respeté hasta último momento", expuso. Sería un movimiento de abogados en busca de una tajada.

Respecto a ese 15% que debería cobrar y donó, nunca fue notificado de lo que se hizo: "A mí nunca me dieron detalles de nada. Si yo lo quisiera reclamar, no habría problema, porque es algo mío y que me lo gané entrenando y jugando de pibe. Tampoco pienso que sea para tanto problema. Entiendo la situación del club, que le toca estar en el ascenso, pero yo no tuve la culpa ni tampoco me robé nada. Así que me agarraron de punto. Plata del club no quiero".

Facundo Farías.jpg Facundo Farías salió al cruce sobre la intimación que llegó a Colón por un dinero de su pase a Inter Miami. Prensa Colón

Facundo Farías, sobre la intimación que llegó a Colón

"Estoy fastioso, porque podría estar tranquilo en casa y me veo en la necesidad de salir a aclarar estas cosas, porque soy hincha y quiero seguir teniendo el respeto de la gente, que le pido que no se dejen llevar por algunas cosas. Es necesario aclarar para que cierta gente no hable al pedo", agregó el jugador desde Miami.

A la vez que resaltó: "La gente que está ahora (por la comisión actual) no tiene nada que ver. Bastantes quilombos tiene como para recibir otros. Tendría que salir de ellos (por la conducción anterior) salir a explicar qué pasó. Hay que cuidar más a Colón, que con un poquito más de inversión puede ser aún más grande".