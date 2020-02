Fernández: "Tenemos que tirar todos para el mismo lado"

Fue la verdadera novela del mercado de pases en Colón. Que venía, que no venía. Reuniones permanentes hasta que finalmente llegó.

Claro que desde el mismo momento que aterrizó en su ciudad natal, distintas circunstancias impidieron de que Brian Fernándeztuvieron un solo día tranquilo.

Con el partido 0-0, a los 14' del segundo tiempo, el artillero suplantó a Wilson Morelo pero tuvo pocas chances de gol. Una vez finalizado el partido, reconoció que "la verdad que estoy feliz por debutar, pero triste porque de un error nuestro lo pagamos caro".

Y más adelante, apuntó: "Estamos en una situación que no es fácil, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Si estamos unidos y lo hacemos de la mejor manera vamos a ganar".

Está claro que Fernández intenta mirar al futuro, al expresar que "hay que pensar en Defensa y Justicia, no queda otra. Hay que trabajar para despegar, el fútbol es así. En lo personal estoy muy contento de estar en el club que tanto amo, aunque no puede dar lo mejor".

Antes de su despedida, no dudó en decir que "traté de darle siempre la pelota a un compañero, no se dieron las cosas, pero ahora tenemos que empezar en el partido que viene, porque no se puede hacer más nada".