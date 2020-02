Colón perdió con Banfield y el descenso está a la vuelta de la esquina

Colón profundizó su crisis sumando su quinta derrota consecutiva, segunda en fila de local, yéndose silbado del campo de juego. Perdió 1-0 este domingo frente a Banfield, por la 18ª fecha de la Superliga. El colombiano Reinaldo Lenis marcó la única conquista a los 32' del segundo tiempo.

Una síntesis del momento que atraviesa el Sabalero, que no se solucionó con un simple cambio de entrenador para Colón se modificó el calendario pero el equipo es el mismo que juega mal desde hace mucho tiempo.

Jugadores sin confianza en el umbral de su rendimiento, caso Pulga Rodríguez, entre otros, que no logran dejar atrás aquella final como si el síndrome de Paraguay siguiera latente.

Colón jugó 10 minutos interesantes en el arranque del partido, presionando a Banfield y posicionándose en campo rival.

Eso le bastó para dominar el juego y ser protagonista en el inicio del cotejo. Al punto tal que a los 20 segundos, de un rechazo de Olivera se generó una chance de gol, pero el remate del Pulga Rodríguez se fue por encima del travesaño.

Y a los 8 minutos, fue Chancalay el que probó con un disparo desde media distancia, que pasó cerca del caño derecho del arco visitante. En ese comienzo, Colón mandaba y mostraba intensidad para pelear el balón ante un rival que estaba incómodo.

Pero ese plan se fue desintegrando con el correr de los minutos, ya que el Taladro comenzó a animarse y de a poco fue saliendo del asedio. Promediando el primer tiempo, el Sabalero entró en la confusión, perdió la pelota y cuando la tenía no sabía que hacer con ella, ya que los puntas jugaban de espaldas y no recibían juego.

Demasiado forzado lo de Colón en ataque y por ello ante la falta de claridad buscaba la alternativa de probar de media distancia. El Pulga ejecutó un tiro libre que se fue cerca del caño izquierdo y en el final, Morelo remató a la carrera pero apareado por un defensor y el balón se fue lejos del horizontal.

Banfield tuvo una chance con un disparo de Lenis dentro del área que se fue por arriba. Pero el negocio del Taladro en el primer tiempo fue jugar lejos de su arco y en gran parte lo consiguió, se dedicó a entretener el balón en la zona media, rotando la distribución para que pasen los minutos.

Mejoró en algo respecto al primer tiempo, pero terminó perdiendo en una contra a los 32 minutos con un remate a la carrera de Lenis que no pudo controlar Burián para el definitivo 1 a 0 en favor del Taladro. Pero habrá que decir que en el inicio del segundo tiempo, Banfield generó dos chances muy claras dentro del área que no resolvió bien, primero Dátolo y luego Junior Arias.

A Colón le costó una enormidad generar peligro y llegar de manera nítida al arco de Arboleda, siempre fue a los ponchazos con centros y remates de media distancia. Pero jamás se generó un circuito fluído de juego, así fue chocando de impotencia con la defensa visitante que ya con el punto se conformaba y ni hablar cuando se puso en ventaja.

Colón fue pura impotencia, no defendió bien, pero atacó peor y allí se explica la síntesis de este partido; Banfield con muy poco se llevó todo y extendió la crisis de este elenco desorientado que por momentos deambula la cancha.

Síntesis

Colón 0: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Miguel Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Diego Osella.

Banfield 1: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Junior Arias. DT: Julio César Falcioni.

Gol: ST 32' Reinaldo Lenis (B).

Cambios: ST 13' Gabriel Esparza x Fernando Zuqui (C); 14' Brian Fernández x Wilson Morelo (C); 34' Lucas Viatri x Rafael García (C); 40' Juan Alvarez x Jesús Dátolo (B) y 44' Agustín Fontana x Junior Arias (B).

Amonestados: Estigarribia, Vigo (C); Lenis, Dátolo, Gómez (B).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Brigadier López.