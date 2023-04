El picante cruce de Pipo Gorosito con un periodista: "Yo no soy tribunero"

La conferencia de prensa que estaba brindando Néstor Gorosito tras el empate de Colón ante Atlético Tucumán, en el Brigadier López, donde estiró su maleficio de no poder ganar en la Liga Profesional, que lo encuentra en el último lugar de la tabla, se venía desarrollando en similares términos que tantas otras. Un DT que explicaba los motivos por los cuales su equipo no había podido quedarse con los tres puntos, y analizando diferentes cuestiones del momento deportivo.

Para introducir su pregunta, el periodista Carlos Pérez, de "Locura Sabalera", insinuó que en su presentación como DT, Gorosito había sido "tribunero" (NdR: manifestó que "me gusta el pescado, me gusta la cumbia y soy negro también"), a lo que el entrenador lo cortó y respondió: "Te aclaro que no soy tribunero, es lo que yo siento. La frase de la presentación no fue de tribunero. Te lo aclaro porque el primer día ya hiciste una pregunta para buscar mierda. La primera vez buscaste mierda, era la primera vez que estaba, ahora lo mismo. Lo que menos soy es ser tribunero. No quiero a los que son tribuneros".