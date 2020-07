"Hace un tiempo que no tengo contacto con la dirigencia"

Matías Fritzler negocia su continuidad en Colón, el dato a favor es que cuenta con el respaldo total de Eduardo Domínguez que lo tiene como uno de los referentes. No obstante, en cada nota que brinda, el mediocampista expresa que primero hay que arreglar la deuda para luego renovar un nuevo contrato.

En diálogo con TNT Sports el jugador reiteró su postura, a la vez que pintó un diagnóstico complicado producto de la pandemia y la reducción de ingresos en el fútbol argentino que perjudicará a los futbolistas. Por otra parte reconoció que lo llamaron de algunos clubes para averiguar su situación.

"Eduardo (Domínguez) me manifestó que desea contar conmigo, hace unas semanas tuve algunas reuniones con la dirigencia, pero de un tiempo a esta parte ya no tuve tanto contacto. Y las primeras charlas fueron para tratar de solucionar lo que corresponde a un contrato que se venció y hay que arreglar esa situación. Por lo cual, por mi manera de manejarme no me senté a hablar de ningún vínculo nuevo, cuando queda pendiente algo terminado", expresó.

Para luego agregar: "Soy jugador libre y voy a escuchar las ofertas que tenga, pero si la situación con Colón se soluciona, tiene una gran chance de contar conmigo, principalmente porque el cuerpo técnico quiere contar conmigo. Hace tres años que estoy en el club y me siento bien, pero primero hay que solucionar esas cosas y sino será en otro lado. Hay que tomar con tranquilidad las cosas, ahora hay que disfrutar la familia y lo demás se va a acomodar".

Por último manifestó: "Es una situación en la que no hay misterios, es algo normal. Primero hay que solucionar lo que se firmó y después asumir un compromiso nuevo. Por ahora el mercado está quieto, me llamó gente de otros clubes para averiguar mi situación y saber si es viable. Pero todos los dirigentes están muy expectantes y especulando con lo que puede suceder".