Matías Godoy quedó afuera y su ciclo en Colón parece sentenciado

El volante no viajó a Buenos Aires pese a no presentar lesión. En Colón ya analizan una salida anticipada.

La ausencia de Matías Godoy en la lista de concentrados de Colón para enfrentar a Defensores de Belgrano no pasó desapercibida. Mucho menos porque el volante ofensivo había participado con normalidad de la práctica de fútbol del jueves por la mañana en el Predio 4 de Junio, donde incluso ingresó durante uno de los ensayos en reemplazo de Julián Marcioni.

LEER MÁS: Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

En un primer momento, su salida del entrenamiento estuvo vinculada a una molestia física que generó preocupación. Sin embargo, los estudios posteriores descartaron cualquier lesión o inconveniente muscular de consideración.

Por eso, la decisión de dejarlo fuera de la delegación que viajará a Buenos Aires parece responder a cuestiones mucho más profundas que una situación médica.

Una decisión que va más allá de lo futbolístico con Godoy en Colón

Todo indica que Godoy pasó a integrar el grupo de futbolistas con los que la dirigencia pretende abrir negociaciones para una desvinculación anticipada.

Se trata de una lista que también incluiría a Tomás Giménez, Lucas Cano, Facundo Castro, Nicolás Thaller y el uruguayo Emanuel Beltrán, jugadores que no formarían parte de la estructura deportiva proyectada para el segundo semestre.

En el caso del ex Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, la situación se fue deteriorando con el correr de los meses.

Los episodios que marcaron su ciclo en Colón

Según pudo saberse, la evaluación negativa sobre Godoy no tiene exclusivamente un componente futbolístico.

Durante su estadía en Santa Fe habría protagonizado distintos episodios de indisciplina que terminaron generando malestar tanto en la conducción deportiva como en el cuerpo técnico. Entre ellos aparecen llegadas tarde a algunos entrenamientos y situaciones que fueron desgastando la relación interna.

A eso se sumaron hechos puntuales dentro de la cancha que también dejaron una imagen negativa. Uno de ellos fue la expulsión sufrida ante Godoy Cruz, considerada puertas adentro como innecesaria y perjudicial para el equipo en un momento clave.

También quedó bajo la lupa por una acción en un encuentro de Reserva que derivó en una grave lesión de un futbolista rival, episodio que generó repercusión y críticas.

Medrán ya habría tomado una postura en Colón

La sumatoria de situaciones terminó construyendo un escenario complejo para el mediocampista. Por eso, tanto la dirigencia como la secretaría técnica y el propio entrenador Ezequiel Medrán coincidirían en la necesidad de buscar una salida ordenada para el jugador.

La idea sería mantener una reunión con Godoy en los próximos días para analizar la posibilidad de rescindir su contrato y poner fin a un ciclo que nunca terminó de consolidarse.

Un aporte escaso en cancha para Matías Godoy en Colón

Más allá de las cuestiones extrafutbolísticas, los números tampoco ayudaron a fortalecer su posición dentro del plantel.

En lo que va de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Godoy disputó apenas ocho partidos y acumuló 269 minutos de juego.

LEER MÁS: Colón busca goles y el principal apuntado es Facundo Callejo

No convirtió goles ni logró transformarse en una pieza importante dentro de la estructura del equipo.

Con el mercado de pases abierto y Colón decidido a reestructurar parte del plantel, el futuro del volante parece estar lejos del Sabalero. La exclusión de la lista para visitar a Defensores de Belgrano sería apenas el primer paso de una salida que, por estas horas, aparece cada vez más cercana.