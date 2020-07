"No quisieron venderlo ni tampoco renovarle el contrato"

Brian Galván se encuentra en Estados Unidos para incorporarse al Colorado Rapids, equipo que juega la MLS. La operación se realizó a fines del año pasado cuando el futbolista firmó un precontrato, dado que en junio quedaba en libertad de acción. De allí que en los últimos meses mucho se habló de si no fue tenido en cuenta por esta situación, ya que arrancó como titular ante Central Córdoba y luego no jugó más.

Lo cierto es que Colón perdió un capital futbolístico muy importante, pero además no recibió dinero por esta venta. La dirigencia rojiengra encabezada por José Vignatti siempre dijo que seguirían negociando con el objetivo de poder sacar algún rédito que finalmente no sucedió. En diálogo con Radio Sol 91.5, Agustín Marioni, representante de Galván se refirió a esta situación.

"Uno trata de trabajar con la mayor anticipación para no llegar al punto límite de encontrarse sin club o sin trabajo. En el caso de Brian le quedaban seis meses de contrato con Colón y hay una norma de FIFA para defender a los futbolistas que un jugador puede negociar con otro club seis meses antes de finalizar su contrato en el club que está jugando. Los jugadores son trabajadores de fútbol y no esclavos", comenzó explicando.

LEER MÁS: Colón: "Esta situación no la aguanta nadie"

Para luego agregar "Brian demostró poco pero cuando jugó lo hizo bien y despertó el interés de algunos clubes del exterior sabiendo que iba a quedar libre. Apareció Colorado Rapids que es un club muy importante, el dueño del Rapids es el dueño del Arsenal de Inglaterra. La negociación del contrato de Brian fue de 5 minutos, pero por pedido de Brian y nuestro que a pesar de poder irse libre queríamos ofrecerle a Colón que lo venda, porque queríamos que Colón ganara plata. Mi papá (Roberto Marioni) jugó en Colón, recorrió el país buscando talentos y sabemos del esfuerzo que se realiza en el fútbol juvenil. Por eso queríamos dejarle un dinero al club porque se lo merecía".

"El primer día de pretemporada fuimos al club y le dijimos a partir de julio Brian Galván será jugador del Colorado Rapids, está esta oferta para conversar y tratar de sacar más dinero. Fuimos con mi hermano a la casa del presidente (José Vignatti) y nos dijo de renovar con Colón y después negociar distinto con Colorado Rapids. Pero eso era imposible de hacer porque significaba romper un contrato que ya estaba firmado", expresó.

En otro tramo de la charla Marioni aseguró: "Colón tuvo tres años para ofrecer una renovación y demostrar las ganas que Brian siga en el club. Después se lesionó y si nos llamaban en ese momento para renovar por cinco pesos más hubiese sido muy positivo que el club confiara en él. Pero están en su derecho de especular y no renovar con un jugador que está lesionado sin saber como iba a volver".

LEER MÁS: Colón, a punto de asegurarse a una de sus jóvenes promesas

Consultado si le avisaron a Colón de que se iba a firmar un precontrato con el Rapids respondió: "Si nosotros llamábamos a Colón antes de firmar el contrato con el Colorado Rapids, se desataba una guerra que el jugador estaría en la tapa de los diarios diciendo que presionaba o amenazaba con irse. Quisimos evitar la especulación, por eso le dijimos "el jugador se va, quieren ganar plata y subir la oferta, entonces negociemos".

Y siguió: "Pero ellos estaban en su derecho de no querer negociar. Tenían la manera de llevarse entre 500.000 y 1.000.000 de dólares y un porcentaje a futuro de la venta. Para eso debían negociar, le llevamos una oferta en enero para empezar a negociar y sacar un mayor rédito, siempre intentamos que Colón negocie y se lleve plata. Pero nunca nos llamaron para negociar, no renovó porque nunca le ofrecieron renovar y no le dejó plata al club, porque el club no quiso venderlo".