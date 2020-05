Higuaín: "Tarde o temprano, Colón podrá consagrarse campeón"

Federico Higuaín jugó dos temporadas con la camiseta de Colón, llegó a mediados del 2010 cuando Antonio Mohamed era el entrenador y se marchó luego de la finalización del Torneo Final 2012. En ese lapso, disputó 62 encuentros marcando 10 goles y tuvo ocho asistencias.

Algunos goles fueron muy importantes, sobre todo aquel que anotó en el Torneo Apertura 2011 en el triunfo como visitante ante Godoy Cruz por 1-0 que prácticamente selló la clasificación de Colón a la Copa Sudamericana del 2012. Además también le convirtió en ese campeonato a Independiente en Avellaneda para la victoria por 1-0.

Luego de su paso por Colón emigró a los Estados Unidos, en donde continúa jugando desde el 2012, siempre en el mismo equipo: el Columbus Crew. El delantero de 35 años dialogó con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y allí recordó su paso por el Sabalero.

Colón 1 - Godoy Cruz 0 (Gol de Higuaín)

"Me sentí cómodo y la pase muy bien en Santa Fe, conocí una provincia que no la conocía y que me invitó a hacer cosas que en Buenos Aires no hacía. Fueron dos años que me encantaron. En Colón tuve momentos buenos como momentos malos, jugué en un equipo importante del interior, en un estadio muy lindo, en una cancha imponente y que siempre tuvo aspiraciones para poder conseguir ese tan ansiado título", expresó el delantero.

Y luego aseguró: "Estuvo cerca en reiteradas posibilidades y formó grandes equipos, pero no hay que olvidarse que compitió con grandes equipos. Yo estoy seguro que tarde o temprano, Colón va a alcanzar ese tan ansiado título y será campeón. Hoy esta con un cuerpo técnico que ya le ha dado estabilidad a su equipo cuando estuvo. Ojalá que puedan competir".

Respecto a su salida del club indicó: "En lo personal estaba muy cómodo y contento en Colón, pero me apareció esta posibilidad desde Estados Unidos, en la cual yo tenía mis dudas, porque era un fútbol que desconocía y tuve la chance de conocer a Guillermo Barros Schelotto. Él fue un poco quien me convenció para que me terminé decidiendo. El Mellizo me terminó insistiendo para que vaya".

Por otra parte y al seguir hablando sobre su paso por Colón recordó la dupla que hizo con Esteban Fuertes. "Con el Bichi era muy fácil jugar, porque él se autogeneraba las situaciones de gol. Fue un jugador tremendo. Hay tipos que tenes que servirlos y otros que son autosuficientes y el Bichi era eso, se generaba por sí solo las situaciones de gol. Lo podías utilizar obviamente, pero él solo se generaba sus situaciones, era muy sencillo. Hasta los 37/38 años siguió haciendo goles, un fenómeno", recordó.