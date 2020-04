Colón: "En la Copa Libertadores hubo una mano negra"

Daniel Córdoba dirigió tan solo seis meses a Colón, sin embargo rápidamente se metió en el corazón del hincha, por su manera de ser, por la intensidad con la que vivía cada partido y claro está porque fue el entrenador en aquella recordada Copa Libertadores en la que Colón clasificó a los cuartos de final y fue eliminado por River con un arbitraje polémico de Ángel Sánchez.

En diálogo con Radio Sol 91.5, el Profe manifestó que en esa Libertadores hubo una mano negra para favorecer a River, apuntó contra Sánchez, pero también reconoció la relación titante que mantenía con el presidente José Vignatti que resultó el detonante para su salida temprana del banco sabalero.

"No tengo dudas que en esa Copa Libertadores hubo una mano negra, cuando pido a Castrilli para que dirija el primer partido en el Monumental, lo ponen de cuarto árbitro, para que incluso quede invalidado para dirigir el partido de vuelta en Santa Fe. Era la garantía que teníamos más allá de que a mí Castrilli me había echado varias veces", recordó.

Y opinó sobre el arbitraje de Ángel Sánchez en el partido de vuelta en el Brigadier López "Me tuvieron que parar no solo en el partido, sino también en la calle. Con Sánchez fuimos compañeros en el 2006 en el Mundial de Alemania, ya había pasado mucho tiempo, pero igual le dije "vos me robaste la Libertadores". Sánchez es confeso hincha de River, pero además no reunía algunas condiciones segun la prensa especializada para ir a un Mundial y sin embargo fue".

Para luego detallar algunas acciones de ese partido "Aquino tiró un centro desde la derecha y Ayala levantó la mano, fue un penal que lo vio todo el mundo y en el empate de Berizzo de cabeza, antes de cabecear se le apoya al Bichi Fuertes y le comete infracción. Ese fue el 1-1 Colón entró muerto al vestuario, nos empatan a los 44'. Después vino la mano de Celso Ayala, todo visto por mí, y otra acción en la que el Bichi salta a cabecear y Hernán Díaz le pega un topetazo y no pasó nada", relató.

"Yo estoy convecido que si Colón no era perjudicado y además si hubiese estado más acompañado por José Vignatti, que no sea una relación conflictiva de patrón de estancia con peón, Colón estaba para más, ya que el grupo estaba bárbaro. Había grandes jugadores, nos faltaba un delantero de área, porque el Bichi todavía no era un goleador de área, jugaba más por afuera.Yo pedí un 9 con gol y no vino. Pero con mas apoyo de José (Vignatti) y peso en AFA la historia hubiese sido otra. Pero había mucho dinero en juego, calcula que si pasaba Colón el Canal América pagaba 5.000.000 de dolares y si pasaba River, Canal 13 ponía 25.000.000". reveló.

Consultado por la relación que mantenía con Vignatti contó: "José era un personaje terrible, porque yo le reconozco todas las virtudes como presidente, cobrábamos a término, no teníamos problemas en nada. Pero se aparecía y me decía "porque los jugadores cada tres días tienen un día libre. Y yo le decía "escucheme José nosotros hacemos doble turno, hacemos pesas, trabajos con pelota y corremos en la arena, entonces al tercer día tienen que hacer un turno solo y al cuarto dia tiene que descansar porque si los hago entrenar se van a lesionar".

Y luego puntualizó: "En aquella pretemporada empezaron esas discusiones, llegaba al hotel los sábados a la noche para preguntarme por el equipo. Tenía las puertas abiertas para que hablemos o tomemos un café durante la semana, pero no podía venir el sábado a la noche a preguntarme la formación y a decirme "me hubiera gustado que esté tal jugador. Eso lo podemos hablar en la semana, no el sábado a la noche antes del partido. Y eso me molestaba, yo me ponía a mirar videos del rival y aparecía José en la concentración y tenía que apagar todo para atenderlo. Sabiendo que podíamos hablar cualquier día de la semana. Nunca en mi vida cerré un entrenamiento".