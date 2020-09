Hinchas de Nacional piden por la vuelta de Rafael García

La semana de Colón tuvo como novedad saliente la ausencia en los entrenamientos del uruguayo Rafael García. Después de cumplir con los 14 días de aislamiento, estaba pronto a integrarse a los trabajos, pero previamente el club le comunicó que no se presente por algunas irregularidades. Pero siendo asesorado por un abogado, llegó igual al predio, donde no se le permitió el ingreso. Esto desencadenó en un conflicto que busca solucionarse, aunque su partida de Santa Fe está cantada. Esto llamó la atención de los hinchas de Nacional.

• LEER MÁS: Yeiler Góez refuerzo de Colón: "Soy similar a Fernando Gago"

El Sabalero esgrime que hay irregularidades en su permiso de trabajo, que habría expirado en abril y que el jugador no contempló. El presidente José Vignatti mencionó en sus últimas declaraciones que no piensan "ser cómplices de este tipo de acciones" y por eso se apara en algo que deparará en el finiquito del contrato. Esto no tiene nada que ver con la deuda que se tiene con el jugador, que estaría pronto a resolverse.

Rafael García 1.jpg Los hinchas de Nacional se ilusionan con la vuelta de Rafael García. Prensa Colón

Rafael García no se pronunció al respecto, pero tendría su propia versión. Pero esta noticia comenzó a generar diferentes posturas en Montevideo. Más que nada en Nacional, donde donde llegó a Colón. Tanto es así como algunos hinchas y agrupaciones se ilusionan con una vuelta.

• LEER MÁS: Domínguez espera el guiño de AFA para hacer fútbol en Colón

A decir verdad, en Colón prácticamente pasó desapercibido con su juego. Llegó por pedido de Diego Osella para desempeñarse como defensor, pese a que venía de ser uno de los puntos altos del Bolso como volante central. No fue solución para el equipo y rápidamente perdió el puesto.

https://twitter.com/jmdelgado1899/status/1301499942440177664 Como agrupación que defiende a Nacional en todas las canchas, decidimos sacar esta carta dirigida a la CD del Club Nacional de Football.

Espero que se emienden los errores y dejen egos de lados. Esto es entre todos y consideramos que el señor Rafael García debe volver#rafaencasa pic.twitter.com/yXzUlloq3I — El inigualable Nacional (@jmdelgado1899) September 3, 2020

Por todo esto, pese a que no todos están de acuerdo, muchos en las redes sociales anhelan que Rafael García regrese al club de sus amores. Algo que podría ser factible por esta situación que se le presentó en Santa Fe. El tema es ver si el destino así lo quiere.