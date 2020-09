En las últimas horas UNO Santa Fe informó que el volante colombiano que será refuerzo de Colón es Yeiler Góez, quien viene de jugar en Atlético Nacional, y que fue apuntado por Eduardo Domínguez.

La llegada de Yeiler Góez a Colón generó un gran revuelo ya que se trata de un jugador que llega con poco rodaje en la Primera División de su país (disputó solo tres partidos y en el 2020 no suma minutos), más allá que tiene un importante pasado en las selecciones juveniles cafeteras que despertó el interés de Domínguez.

Yeiler Góez habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde detalló cómo se dio su llegada a Colón, lo que significa su desembarco en el fútbol argentino, y sus condiciones de juego, ocasión donde se describió de características similares a las de Fernando Gago.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez: "Jamás pensé en irme de Colón"

En el arranque de la entrevista, Yeiler Góez manifestó: "Mi salida a Colón se da porque quiero jugar y demostrar, tengo varios procesos en selecciones. Tengo poca experiencia pero tengo un gran recorrido por la selección y quiero darme la oportunidad en un gran fútbol como es el argentino".

"Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en Colón me llené de emoción, se trata de una liga muy apasionada, eso me ayudaría ya que soy muy apasionado del fútbol", agregó Góez en otra parte de la entrevista.

También Yeiler Góez reveló cómo se dio el vínculo con Colón y cuándo llegará a la ciudad: "Será un préstamo por un año y medio con opción de compra. Si Dios permite estará entre el 15 o 16 de septiembre en Santa Fe. Hablé con amigos, me dijeron que la ciudad es súperbuena, los habitantes son buenas personas y eso me pone muy contento".

image.png Yeiler Góez, nueva cara de Colón, comparó su juego al de Fernando Gago.

Cuando a Yeiler Góez se le preguntó por sus características de juego y lo que le puede aportar a Colón, dijo: "Puedo jugar de cinco, o como dos o tres de interior, me gusta llegar mucho al área rival. En Atlético Nacional tuve poco rodaje porque estuve mucho en las divisiones menores de la Selección. Soy un jugador al que le gusta atacar bastante. Soy muy similar a Fernando Gago, que es buen pasador, sabe jugar y se destaca con el balón. Sabe jugar y recuperar, sabe dar asistencias, juega demasiado bien. Soy derecho y me gusta pegarle mucho a la pelota, algunos goles hice".

LEER MÁS: Domínguez espera el guiño de AFA para hacer fútbol en Colón

A Yeiler Góez también se le preguntó por su paso por el combinado cafetero y advirtió: "Tuve como cinco entrenamientos con la Selección Mayor antes del Mundial de Rusia. Pekerman tiene un pensamiento diferente, es un técnico que a los jugadores jóvenes le hablan muy bien, su asistente también habla muy bien, da códigos, son excelentes personas".

En el cierre siguió afirmando de lo que significa este paso en su carrera y Yeiler Góez, segundo refuerzo de Colón, afirmó: "Nosotros somos como gitanos, a veces nos toca dejar una mochila y agarrar otra más pesada. Atlético Nacional me ofreció muchas cosas, pero Dios es grande y sabe recompensar, me toca tomar el rumbo de Argentina, hacer lo que me gusta. El jugador sabe que si no puede estar en un lugar tiene que buscar otro rumbo".