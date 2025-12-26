Ignacio Antonio se la juega en Colón: "Vine por el único objetivo de ascender"

El volante central Ignacio Antonio firmó su contrato y se convirtió en incorporación. "Colón es un grande de la Argentina", reconoció

Colón sumó otra pieza clave para el mediocampo este viernes, con la llegada de Ignacio Antonio , que pasó la revisión médica y luego se acercó a la sede para firmar su contrato a préstamo por una temporada, convirtiéndose oficialmente en flamante incorporación. Un jugador que era prioridad para Ezequiel Medrán .

Tras rubricar su vínculo, el volante compartió sus sensaciones en diálogo con Radio Gol 96.7, donde expresó su entusiasmo por este nuevo desafío.

Ignacio Antonio.jpg Ignacio Antonio, flamante jugador de Colón.

Un paso importante y confianza mutua en Colón

“Estoy feliz, es un nuevo paso en mi carrera y ojalá sea con éxito”, afirmó el volante central, quien destacó el conocimiento previo con el entrenador como un factor determinante. “Lo conozco a (Ezequiel) Medrán, estuve con él y su cuerpo técnico en Mendoza, nos conocemos mucho y eso está bueno, influyó en mi llegada a Colón”, explicó.

Un proyecto que sedujo en Colón

Antonio dejó en claro que la decisión de llegar a Colón no fue improvisada. “Hablé con Medrán, con Iván el ayudante, con Diego Colotto y con varias personas que integran el club. Me convenció mucho el proyecto, vine por el único objetivo que es el ascenso”, remarcó.

El mediocampista entendió desde el primer momento la exigencia que implica vestir la camiseta rojinegra y el desafío deportivo que se plantea para la temporada. Más allá de las alternativas que tenía sobre la mesa, el llamado de Colón inclinó rápidamente la balanza. “Colón es un grande de Argentina. Tenía otras opciones, pero apenas me llamó Colón ni lo dudé”, confesó.