Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

El plantel de Colón retomará la pretemporada el 2 de enero y Ezequiel Medrán espera por varias caras nuevas. Ya hay cinco y llegarán más en las próximas horas

Colón ya tiene el calendario marcado y el proyecto empieza a materializarse. El próximo 2 de enero, el plantel retomará la pretemporada y el entrenador Ezequiel Medrán espera contar con una base que le permita comenzar a darle identidad al nuevo equipo. Por ahora, serían siete los nombres que aparecen en el radar inmediato.

Con un marcado perfil de Primera Nacional, el club avanza de manera gradual pero firme en el mercado de pases, sumando futbolistas que responden a las características que pretende el cuerpo técnico.

Los primeros refuerzos en arribar a Colón

Los primeros movimientos se concretaron con la llegada del arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende y el extremo Matías Godoy, quienes fueron los iniciales en sumarse al proyecto. Tres incorporaciones que apuntan a reforzar sectores específicos y cubrir necesidades urgentes del plantel.

Matías Budiño.jpg Colón podría tener siete incorporaciones para retomar la pretemporada. Prensa Colón

En las últimas horas se sumaron dos futbolistas más al listado. Este viernes arribaron a Santa Fe el volante ofensivo Julián Marcioni y el mediocampista central Ignacio Antonio, quienes ya completaron los primeros pasos administrativos y se integrarán formalmente a los entrenamientos la próxima semana. Ambos refuerzos fueron pedidos expresos de Medrán.

Lo que está al caer en Colón

Colón ya alcanzó un acuerdo con el zaguero Pier Barrios, cuyo arribo está encaminado, y además existe un principio de acuerdo con Leonel González, defensor zurdo que también puede desempeñarse como lateral. De concretarse estas dos operaciones, el Sabalero llegará al inicio de la pretemporada con siete incorporaciones.

Sin estridencias, pero con objetivos claros, Colón empieza a delinear el equipo con el que buscará protagonismo. Medrán suma piezas, el plantel se renueva y el 2 de enero aparece como el punto de partida formal de un nuevo ciclo que empieza a tomar cuerpo.