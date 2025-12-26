Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: "Me duele verlo así hoy por hoy"

Esteban “Bichi” Fuertes, goleador histórico de Colón, habló sobre su presente, sus proyectos laborales y la realidad del Sabalero en la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 16:15hs
El Bichi Fuertes habló sobre el presente de Colón.

En una entrevista cargada de recuerdos y emociones, Bichi Fuertes pasó por los micrófonos de Radio GOL, con motivo de su cumpleaños número 53. El ídolo sabalero habló de su actualidad personal, su futuro profesional y, sobre todo, de la delicada situación deportiva de Colón, que hoy transita la Primera Nacional.

El presente del Bichi Fuertes, ligado al fútbol

Lejos del retiro absoluto, Fuertes contó que se mantiene activo físicamente y continúa disfrutando del fútbol en un plano recreativo. “Estoy bien, la verdad que estoy bien, estoy jugando al Senior en River”, señaló, detallando que participa de la liga los lunes, como una forma de seguir conectado con la pelota.

Además, reveló que regresó a la Argentina hace casi tres meses y que analiza distintas propuestas laborales vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellas, mencionó la posibilidad de volver a ESPN y también un contacto para sumarse a Radio Continental, en un programa junto a otros exfutbolistas reconocidos.

La realidad de Colón y un dolor que no se apaga

Uno de los ejes centrales de la charla fue la actualidad de Colón, inmerso en una campaña muy floja en la Primera Nacional. En ese contexto, Fuertes contó que recientemente se reunió con Nery Pumpido, flamante Secretario General del club.

Estuve tomando un cafecito con Nery y fuimos a saludar ahí”, comentó, antes de expresar con crudeza lo que siente al ver al club de sus amores en este momento: “Desde toda la distancia nos duele, porque yo viví mi mejor época futbolística en Colón. Gran parte de mi vida la viví en Santa Fe y en el club, entonces me duele verlo así hoy por hoy”.

Esperanza en los cambios y un mensaje claro

Más allá del golpe emocional, el máximo goleador sabalero dejó un mensaje de esperanza, aunque con los pies sobre la tierra. “Siempre los cambios dicen que son buenos, esperemos que esta vez sea mejor”, afirmó, pero remarcó cuál es la clave para revertir la situación.

Podés cambiar de gente, de dirigentes, de estructura, pero si la pelota no entra los fines de semana, no sirve nada de esos cambios”, sentenció, en una frase que sintetiza su mirada futbolera y su experiencia.

Una trayectoria que marcó a Colón

Durante la entrevista, Esteban Fuertes también repasó momentos emblemáticos de su carrera, desde su llegada a Colón en 1997 hasta sus goles inolvidables y clásicos disputados. Recordó con gratitud a entrenadores que lo marcaron, como Gerardo Martino, Alfio Basile, Manuel Pellegrini y Edgardo Bauza, de quienes aseguró haber aprendido muchísimo.

Ídolo indiscutido, máximo artillero en la historia de Colón, el Bichi Fuertes sigue siendo una voz autorizada y respetada. Sus palabras reflejan el sentimiento de muchos hinchas: dolor por el presente, memoria de un pasado glorioso y la esperanza de volver a ver al Sabalero donde cree que merece estar.

Colón Bichi Fuertes goleador Primera Nacional
