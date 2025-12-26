Uno Santa Fe | Santa Fe | SMN

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

El organismo mantiene un alerta amarillo para 17 departamentos. La misma categoría de alerta naranja por tormentas severas rige también para el departamento San Jerónimo.

26 de diciembre 2025 · 20:24hs
El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este sábado que alcanza al departamento La Capital, abarcando todo el Gran Santa Fe. La advertencia implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos intensos, con riesgo para las personas, bienes y el normal desarrollo de las actividades.

La misma categoría de alerta naranja rige también para el departamento San Jerónimo, donde se prevén tormentas fuertes a severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Alerta amarillo del SMN para 17 departamentos

En tanto, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla para los departamentos Caseros, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, San Martín, Iriondo, Castellanos, Las Colonias, San Justo, Garay, San Javier, 9 de Julio, Vera y General Obligado. En estas zonas podrían registrarse tormentas localmente fuertes, aunque de menor intensidad que en los sectores bajo alerta naranja.

Pronóstico del CIM: lluvias y condiciones inestables

De acuerdo al Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral, para este sábado 27 de diciembre se espera una jornada con cielo despejado durante la mañana y nubosidad en aumento hacia el transcurso del día, con condiciones inestables a algo inestables.

El informe indica la posibilidad de lluvias de diversas intensidades, sin descartar eventos algo más intensos o tormentas aisladas, en sintonía con las advertencias emitidas por el SMN. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, con ascenso de las mínimas y un marcado descenso de las máximas respecto de jornadas previas.

Los vientos soplarán leves a moderados del sector norte, con rotaciones temporarias hacia el oeste y noroeste, lo que podría favorecer cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Para el domingo 28 de diciembre, el CIM prevé un cielo mayormente nublado, con tendencia a mejorar hacia las últimas horas del día. Las condiciones se mantendrán algo inestables a relativamente estables, con temperaturas con poco cambio, una mínima de 21°C y una máxima de 28°C.

Los vientos continuarán siendo leves a moderados, predominando del sector norte, con oscilaciones entre el noroeste y el noreste.

SMN alerta alerta naranja
Noticias relacionadas
Desde el lunes vuelve a operar el aeropuerto de Rosario: más de 50 frecuencias semanales y siete destinos internacionales en verano

Velve a operar el aeropuerto de Rosario: más de 50 frecuencias semanales y siete destinos internacionales en verano

Operativos de control de tránsito municipal en la ciudad de Santa Fe. Imagen ilustrativa

Grave agresión contra inspectores municipales en un control de Navidad: recibieron golpes y les arrojaron agua caliente

obras en la planta potabilizadora: assa suspendera el servicio de agua en toda santa fe durante siete horas este domingo

Obras en la planta potabilizadora: ASSA suspenderá el servicio de agua en toda Santa Fe durante siete horas este domingo

Mirar la pantalla mientras se camina por Santa Fe, una pandemia digital

Cuando la vida pasa por la pantalla en Santa Fe: el peligro de los "zombis" al volante y al caminar

Lo último

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Último Momento
Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

Luego de 10 meses, Lisandro Martínez volvió a ser titular en el Manchester United

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Ovación
Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: Me duele verlo así hoy por hoy

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: "Me duele verlo así hoy por hoy"

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"