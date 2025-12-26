El SMN emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en el departamento La Capital

El organismo mantiene un alerta amarillo para 17 departamentos. La misma categoría de alerta naranja por tormentas severas rige también para el departamento San Jerónimo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja por tormentas para este sábado que alcanza al departamento La Capital , abarcando todo el Gran Santa Fe. La advertencia implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos intensos , con riesgo para las personas, bienes y el normal desarrollo de las actividades.

La misma categoría de alerta naranja rige también para el departamento San Jerónimo , donde se prevén tormentas fuertes a severas, con abundante caída de agua en cortos períodos , ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Alerta amarillo del SMN para 17 departamentos

En tanto, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla para los departamentos Caseros, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, San Martín, Iriondo, Castellanos, Las Colonias, San Justo, Garay, San Javier, 9 de Julio, Vera y General Obligado. En estas zonas podrían registrarse tormentas localmente fuertes, aunque de menor intensidad que en los sectores bajo alerta naranja.

Pronóstico del CIM: lluvias y condiciones inestables

De acuerdo al Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral, para este sábado 27 de diciembre se espera una jornada con cielo despejado durante la mañana y nubosidad en aumento hacia el transcurso del día, con condiciones inestables a algo inestables.

El informe indica la posibilidad de lluvias de diversas intensidades, sin descartar eventos algo más intensos o tormentas aisladas, en sintonía con las advertencias emitidas por el SMN. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, con ascenso de las mínimas y un marcado descenso de las máximas respecto de jornadas previas.

Los vientos soplarán leves a moderados del sector norte, con rotaciones temporarias hacia el oeste y noroeste, lo que podría favorecer cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Para el domingo 28 de diciembre, el CIM prevé un cielo mayormente nublado, con tendencia a mejorar hacia las últimas horas del día. Las condiciones se mantendrán algo inestables a relativamente estables, con temperaturas con poco cambio, una mínima de 21°C y una máxima de 28°C.

Los vientos continuarán siendo leves a moderados, predominando del sector norte, con oscilaciones entre el noroeste y el noreste.