La directiva de Colón pagó cerca de 1.000.000 de dólares en 20 días para resolver temas claves

En poco más de 20 días de gestión, la comisión que lidera José Alonso resolvió varios temas cruciales en Colón con dinero externo, ya que el club no tiene

En apenas 23 días, la dirigencia de Colón debió afrontar un escenario tan delicado como urgente. Sin recursos y, tal como lo reconoció públicamente el presidente José Alonso , la única salida era usar fondos propios y anticipos de contratos publicitarios para apagar varios incendios que amenazaban el funcionamiento. Cerca del millón de dólares .

Plantel al día: el primer paso ineludible en Colón

La prioridad fue saldar las deudas con el plantel profesional. La situación era crítica: había futbolistas que acumulaban hasta cuatro meses de atraso. Extraoficialmente, el monto destinado a regularizar esos compromisos fue cercano a los 400.000 dólares, sin contabilizar los acuerdos alcanzados por algunas rescisiones.

Poner al día a los jugadores no solo era una obligación legal y ética, sino también una condición indispensable para encarar el nuevo proyecto deportivo.

La inhibición, otro frente urgente en Colón

Superado ese primer escollo, Colón avanzó sobre un problema que condicionaba directamente el mercado de pases: la inhibición en FIFA. Para levantarla, el club debió cumplir con el pago a Alberto Espínola. Si bien la cifra original era de 375.000 dólares, intereses y costos adicionales elevaron el desembolso a unos 400.000 dólares, un esfuerzo económico significativo pero imprescindible para recuperar margen de maniobra.

José Alonso La dirigencia de Colón pagó casi 1.000.000 de dólares para resolver temas determinantes. UNO Santa Fe | José Busiemi

Empleados al día y una señal hacia adentro

El tercer paso fue cumplir con los empleados del club, a quienes se les abonaron los aguinaldos. Esa erogación completó un paquete de que llevó el total en estas poco más de tres semanas a rozar el millón de dólares. En un contexto adverso, la dirigencia buscó volver a funcionar con normalidad.

Mientras tanto, el club sigue aguardando que Platense regularice de una vez por todas las cuotas pendientes por el pase de Leonel Picco, un ingreso que permitiría aliviar parte del esfuerzo realizado. Sin embargo, puertas adentro quedó claro que no había margen para esperar. Para resolver los problemas estructurales, hubo que poner dinero. Y en ese punto, la nueva conducción eligió actuar rápido y sin especular.