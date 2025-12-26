Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

El defensor zurdo de FBC Melgar, Leonel González, aparece en el radar de Colón. Fue compañero de zaga de Pier Barrios, quien ya acordó su llegada a Colón.

Colón continúa moviéndose en el mercado y uno de los nombres que comenzó a ganar fuerza es el de Leonel González , defensor argentino que milita en FBC Melgar . Zurdo, con recorrido y continuidad, aparece como una alternativa concreta para reforzar la defensa, con un dato que no pasa desapercibido: fue dupla central de Pier Barrios , ya arreglado de palabra con el club.

Nacido el 15 de marzo de 1994 en Concordia, Entre Ríos , Leonel González reúne varias de las condiciones que busca Colón para rearmar su última línea. Zurdo, versátil y con experiencia internacional , puede desempeñarse como lateral izquierdo o marcador central, puesto en el que se afirmó en los últimos años.

Su nombre aparece en carpeta en un contexto donde el Sabalero apunta a defensores con rodaje, liderazgo y adaptación inmediata a la exigencia de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y Colón queda a un paso de cerrar otro refuerzo ofensivo

La sociedad defensiva con Pier Barrios

Un detalle que suma peso al interés es que González fue compañero habitual en la zaga central de Pier Barrios en FBC Melgar. Ambos compartieron minutos, responsabilidades y funcionamiento colectivo, conformando una dupla sólida y complementaria.

Barrios, vale recordar, ya tiene un acuerdo de palabra para convertirse en refuerzo de Colón, lo que abre la puerta a repetir una sociedad defensiva que ya demostró entendimiento y regularidad.

Trayectoria y formación de Leonel González

Leonel González se formó futbolísticamente en Newell’s Old Boys de Rosario, una de las canteras más prestigiosas del país. Luego continuó su carrera en Estudiantes de Caseros, donde sumó continuidad, antes de dar el salto a Godoy Cruz y más tarde a Argentinos Juniors, experiencias que consolidaron su perfil en el fútbol argentino.

Finalmente, su llegada a FBC Melgar marcó un punto de estabilidad y crecimiento en su carrera, transformándose en un defensor confiable dentro del fútbol peruano.

Números que respaldan su presente

En la temporada 2025, González disputó 40 partidos oficiales, con un total de 3.260 minutos en cancha. Además, aportó dos goles y dos asistencias, mostrando presencia ofensiva en pelota parada, y solo recibió una tarjeta roja, un dato que refleja disciplina y control en su juego.

Con 1,77 metro de altura y perfil zurdo, se destaca por su lectura defensiva, su capacidad para salir jugando desde el fondo y su polifuncionalidad, aspectos muy valorados por los cuerpos técnicos.

LEER MÁS: Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Un nombre que gana fuerza en el mercado sabalero

Mientras Colón avanza en la conformación del plantel, Leonel González aparece como una opción concreta y coherente, no solo por su presente futbolístico sino también por su vínculo reciente con Pier Barrios.

La posibilidad de rearmar una dupla que ya se conoce y que llega con ritmo competitivo es un factor que empieza a pesar. Por ahora, es un nombre en evaluación, pero su perfil encaja en la búsqueda defensiva que el Sabalero pretende cerrar en este mercado.