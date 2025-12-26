Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Unión confirmó la llegada del chaqueño Ariel Rearte como entrenador para la segunda parte de la Liga Nacional, donde será clave enderezar el rumbo irregular

26 de diciembre 2025
Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

El banco de Unión ya tiene dueño. Después de semanas de análisis y decisiones provisorias, se cerró la llegada de Ariel Rearte para la continuidad de la Liga Nacional. La salida de Maximiliano Seigorman abrió un proceso de revisión y, tras el interinato de Martín Castellazzi, la dirigencia terminó inclinándose por un nombre con recorrido y espalda.

La elección no fue casual ni apresurada. Unión buscó un perfil capaz de asumir de inmediato, sin períodos de adaptación extensos, y en ese marco apareció el chaqueño. Rearte llega con una carrera extensa en el básquet argentino, habituado a contextos de presión y armado de equipos en marcha. Su paso más reciente fue como responsable de las Selecciones de Paraguay, una experiencia que le aportó rodaje internacional y gestión de procesos deportivos complejos.

En Argentina cuenta con una extensa trayectoria dirigiendo a Regatas y San Martín de Corrientes, Argentino de Junín, Instituto, Ferro y Comunicaciones. En el Plano internacional estuvo al mando de equipos mexicanos y Olimpia de Paraguay.

En su carrera se destacan el Súper 8 y la Liga Sudamericana de 2011, ambos obtenidos con Regatas de Corrientes.

Unión Liga Nacional Ariel Rearte
