Buzos Tácticos y Policía Científica buscaron elementos probatorios del crimen de Jeremías Monzón descartados en el Parque del Sur

La presentación de una persona junto a su abogado y su declaración en el marco del crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, activaron un operativo policial en el Parque del Sur. Buscan elementos que habrían sido utilizados en el homicidio y arrojados al agua.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de diciembre 2025 · 20:25hs
Durante la tarde de este viernes, y como consecuencia directa del avance de la investigación por el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años cuyo crimen conmociona a la región, se desplegó un importante operativo policial en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe, particularmente en el Lago del Parque del Sur.

La medida fue dispuesta tras la presentación de un probable partícipe criminal en el asesinato del menor, quien se habría presentado a declarar acompañado por su letrado.

Según trascendió, el testimonio indicó que en distintos puntos de la geografía del sur de la capital santafesina habrían sido arrojados elementos probatorios incriminantes, directamente vinculados al homicidio del menor.

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

Elementos probatorios incriminantes del crimen

Probablemente, estos denominados “elementos probatorios incriminantes” sean materiales metálicos que habrían sido utilizados para consumar el asesinato del menor.

El eventual hallazgo reviste un valor crucial, ya que permitiría la realización de peritajes criminalísticos determinantes, los cuales podrían establecer la magnitud de las responsabilidades penales y el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el hecho.

La declaración de una persona

El rastrillaje que realizan los Buzos Tácticos de la policía sobre el lecho del Parque del Sur, con el acompañamiento de agentes del área Científica, es una derivación inmediata de la declaración brindada por la persona que se presentó ante la Justicia junto a su letrado.

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

En paralelo, y con la misma relevancia investigativa, se dispuso el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas a lo largo del trayecto comprendido entre el predio de la ex fábrica de gas, cuyo edificio abandonado fue la escena del crimen del asesinato premeditado de Jeremías Monzón, y el Parque del Sur

El recorrido abarca aproximadamente 11 cuadras por avenida J. J. Paso, donde existen tanto cámaras públicas como privadas pertenecientes a comercios y viviendas particulares.

Todo el material recolectado será incorporado a la causa, mientras la investigación avanza para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

