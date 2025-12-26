Un símbolo, muchas lecturas: el posteo de Germán Conti que hizo ruido en Colón

Germán Conti volvió a quedar en el centro de la escena tras una publicación navideña en redes sociales. El gesto reactivó recuerdos y discusiones entre los hinchas de Colón.

Germán Conti nunca ocultó su vínculo con Colón, el club que lo formó y lo proyectó al fútbol profesional. Cada vez que ese lazo aparece en redes sociales, el impacto en Santa Fe es inmediato. Esta vez, una postal navideña fue suficiente para volver a poner su nombre en discusión.

Durante la Navidad, el defensor publicó una imagen junto a su familia en la que se destacó un detalle imposible de ignorar: el escudo de Colón como fondo , acompañado por corazones rojos y negros . El gesto se viralizó rápidamente y generó múltiples interpretaciones entre los hinchas.

Para algunos, fue una señal de afecto permanente hacia el club. Para otros, simplemente una muestra simbólica que no alcanza para borrar sensaciones encontradas construidas con el paso del tiempo.

la navidad de german conti.jpg

Presente en Gimnasia y poco rodaje futbolístico

A los 31 años, Germán Conti se encuentra actualmente jugando en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde su participación en la última temporada fue limitada. El defensor disputó 15 partidos oficiales, acumulando 685 minutos en cancha, lo que equivale a menos de ocho partidos completos en todo el año.

Ese escaso rodaje futbolístico también aparece en el análisis de muchos hinchas, que observan su situación actual con una mirada más fría y contextual, lejos de cualquier romanticismo.

Entre el afecto, el debate y la memoria

La figura de Conti divide opiniones en el mundo Colón. Su origen sabalero y su crecimiento inicial conviven con recuerdos más recientes que no todos valoran de la misma manera. Por eso, cada gesto público del defensor reaviva discusiones que exceden una simple publicación en redes.

El posteo navideño funcionó como disparador: algunos lo interpretaron como una expresión genuina de pertenencia, mientras que otros optaron por una postura crítica, apoyada tanto en lo deportivo como en el recorrido posterior del jugador.

Sin declaraciones ni mensajes explícitos, una imagen bastó para generar ruido. El nombre de Germán Conti sigue siendo sensible en Colón, con lecturas que no son unánimes y reflejan el pulso del hincha. En Santa Fe, los símbolos pesan. Y cuando se trata del Sabalero, una foto alcanza para abrir un debate que sigue latente.