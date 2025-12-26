Uno Santa Fe | Colón | Germán Conti

Un símbolo, muchas lecturas: el posteo de Germán Conti que hizo ruido en Colón

Germán Conti volvió a quedar en el centro de la escena tras una publicación navideña en redes sociales. El gesto reactivó recuerdos y discusiones entre los hinchas de Colón.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 14:55hs
Un símbolo, muchas lecturas: el posteo de Germán Conti que hizo ruido en Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi
Un símbolo, muchas lecturas: el posteo de Germán Conti que hizo ruido en Colón

Germán Conti nunca ocultó su vínculo con Colón, el club que lo formó y lo proyectó al fútbol profesional. Cada vez que ese lazo aparece en redes sociales, el impacto en Santa Fe es inmediato. Esta vez, una postal navideña fue suficiente para volver a poner su nombre en discusión.

El posteo navideño que encendió las redes

Durante la Navidad, el defensor publicó una imagen junto a su familia en la que se destacó un detalle imposible de ignorar: el escudo de Colón como fondo, acompañado por corazones rojos y negros. El gesto se viralizó rápidamente y generó múltiples interpretaciones entre los hinchas.

LEER MÁS: La cargada de Conti a Unión tras la eliminación del Clausura a manos de Gimnasia

Para algunos, fue una señal de afecto permanente hacia el club. Para otros, simplemente una muestra simbólica que no alcanza para borrar sensaciones encontradas construidas con el paso del tiempo.

la navidad de german conti.jpg

Presente en Gimnasia y poco rodaje futbolístico

A los 31 años, Germán Conti se encuentra actualmente jugando en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde su participación en la última temporada fue limitada. El defensor disputó 15 partidos oficiales, acumulando 685 minutos en cancha, lo que equivale a menos de ocho partidos completos en todo el año.

Ese escaso rodaje futbolístico también aparece en el análisis de muchos hinchas, que observan su situación actual con una mirada más fría y contextual, lejos de cualquier romanticismo.

LEER MÁS: Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

Entre el afecto, el debate y la memoria

La figura de Conti divide opiniones en el mundo Colón. Su origen sabalero y su crecimiento inicial conviven con recuerdos más recientes que no todos valoran de la misma manera. Por eso, cada gesto público del defensor reaviva discusiones que exceden una simple publicación en redes.

El posteo navideño funcionó como disparador: algunos lo interpretaron como una expresión genuina de pertenencia, mientras que otros optaron por una postura crítica, apoyada tanto en lo deportivo como en el recorrido posterior del jugador.

Sin declaraciones ni mensajes explícitos, una imagen bastó para generar ruido. El nombre de Germán Conti sigue siendo sensible en Colón, con lecturas que no son unánimes y reflejan el pulso del hincha. En Santa Fe, los símbolos pesan. Y cuando se trata del Sabalero, una foto alcanza para abrir un debate que sigue latente.

Germán Conti Colón Santa Fe
Noticias relacionadas
El Bichi Fuertes habló sobre el presente de Colón.

Bichi Fuertes y su fuerte dolor por Colón: "Me duele verlo así hoy por hoy"

la directiva de colon pago cerca de 1.000.000 de dolares en 20 dias para resolver temas claves

La directiva de Colón pagó cerca de 1.000.000 de dólares en 20 días para resolver temas claves

leonel gonzalez, el zaguero que sigue colon y formo una solida dupla con pier barrios

Leonel González, el zaguero que sigue Colón y formó una sólida dupla con Pier Barrios

julian marcioni aterriza en santa fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Lo último

Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

¿Por qué Chile hará un parate en el torneo local si no jugará el Mundial 2026?

¿Por qué Chile hará un parate en el torneo local si no jugará el Mundial 2026?

Alpine ganó una batalla clave rumbo a 2026 tras el aval de la FIA al motor Mercedes

Alpine ganó una batalla clave rumbo a 2026 tras el aval de la FIA al motor Mercedes

Último Momento
Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

¿Por qué Chile hará un parate en el torneo local si no jugará el Mundial 2026?

¿Por qué Chile hará un parate en el torneo local si no jugará el Mundial 2026?

Alpine ganó una batalla clave rumbo a 2026 tras el aval de la FIA al motor Mercedes

Alpine ganó una batalla clave rumbo a 2026 tras el aval de la FIA al motor Mercedes

La ciudad sumó 5 mil nuevos árboles en 2025: detectaron 190 espacios verdes que necesitaban forestación

La ciudad sumó 5 mil nuevos árboles en 2025: detectaron 190 espacios verdes que necesitaban forestación

Velve a operar el aeropuerto de Rosario: más de 50 frecuencias semanales y siete destinos internacionales en verano

Velve a operar el aeropuerto de Rosario: más de 50 frecuencias semanales y siete destinos internacionales en verano

Ovación
Ignacio Antonio también llega a Santa Fe para sumarse a Colón

Ignacio Antonio también llega a Santa Fe para sumarse a Colón

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

Ariel Sclafani, dirigente de AFA: La reserva moral del país está en los chicos

Ariel Sclafani, dirigente de AFA: "La reserva moral del país está en los chicos"

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"