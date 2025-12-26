Uno Santa Fe | Judiciales | defraudaciones

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

A Omar Antonio Odriozola se le impuso prisión preventiva domiciliaria y a Rafael Ramón Grau se le ordenó cumplir normas de conducta no privativas de la libertad.

26 de diciembre 2025 · 20:18hs
Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Se ordenaron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe condenados por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones vinculadas a la reparación de vehículos oficiales. Se trata de Omar Antonio Odriozola, para quien se dispuso la prisión preventiva domiciliaria, y Rafael Ramón Grau, a quien se le ordenó cumplir normas de conducta no privativas de la libertad.

El modo en el que cada uno de los exfuncionarios policiales transitará el proceso judicial hasta que las condenas adquieran firmeza fue resuelto por unanimidad en una audiencia realizada esta mañana en la ciudad de Santa Fe. El tribunal estuvo integrado por los jueces Pablo Busaniche (presidente) y Lisandro Aguirre y la jueza Susana Luna.

Asociación ilícita

El fiscal Ezequiel Hernández representó al MPA en la audiencia y es quien solicitó la prisión preventiva para Odriozola y las alternativas para Grau. En tal sentido, sostuvo que “las situaciones de los dos exfuncionarios son diferentes, en un caso había más riesgos procesales que en el otro”.

En cuanto a Odriozola, el fiscal manifestó que “si bien habíamos pedido la preventiva de cumplimiento ordinario y el tribunal optó por la modalidad domiciliaria, la decisión fue fundada y estamos conformes con que se haya dispuesto la privación de la libertad”. Según aclaró, “se ordenó que su ubicación sea monitoreada por medio de una tobillera electrónica”. Además, mencionó que “se aceptaron como fianza dos viviendas y una camioneta que ofreció este condenado”.

Por otro lado, planteó que “Grau estuvo detenido como medida cautelar antes del juicio y, de esa forma, ya cumplió una parte significativa de la condena que se le impuso”. En función de ello, especificó que “se hizo lugar a lo que solicitamos: la prohibición absoluta de viajar al exterior del país; la prohibición de salir de la ciudad de Santa Fe por más de 15 días corridos; la obligación de notificar al MPA si sale de la provincia, y una fianza por 125 millones de pesos, que fue acreditada con la documentación correspondiente a una casa”.

Condenas confirmadas

Tanto Odriozola como Grau están condenados a seis años y seis meses de prisión, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años y se les ordenó pagar una multa. Así fue resuelto en el marco de un juicio oral y público realizado en junio de este año y confirmado recientemente en segunda instancia.

Las penas se les impusieron como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

