El Bichi Fuertes eterno: Colón celebró el cumpleaños de un símbolo absoluto

Colón saludó al “Bichi” Fuertes en el día de su cumpleaños y reavivó el sentimiento rojinegro por uno de los ídolos más grandes de su historia.

El Bichi Fuertes, radicado en España, volvió a referirse con mucho cariño a su paso por Colón.

En un nuevo aniversario de su nacimiento, Colón recordó al Bichi Fuertes , una de las figuras más queridas y representativas de la historia del club. A través de sus redes sociales, la institución destacó números que explican por qué su nombre está grabado para siempre en Santa Fe: 302 partidos, 144 goles, máximo goleador y jugador con más presencias en el club , además de máximo artillero de la provincia de Santa Fe .

Un posteo que resume una historia incomparable en Colón

El mensaje publicado por Colón no fue uno más. Fue un homenaje cargado de identidad, memoria y emoción. “Jugador con más presencias en la historia del club. Máximo goleador en la historia del club. Máximo goleador de la provincia de Santa Fe”, enumeró el Sabalero, acompañado por el afecto incondicional de los hinchas.

Nacido un 26 de diciembre de 1972, Fuertes es mucho más que un exfutbolista: es un símbolo, una referencia generacional y una parte viva de la historia rojinegra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2004585351621288194?s=20&partner=&hide_thread=false Jugador con más presencias en la historia del club.

Maximo goleador en la historia del club.

Máximo goleador de la provincia de Santa Fe.



>>> 302 partidos, 144 goles.



Un 26 de diciembre de 1972, nacía Esteban Oscar Fuertes.



¡Feliz cumpleaños, Bichi! pic.twitter.com/B8rfEYSu7k — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 26, 2025

Una carrera extensa, pero un amor definido

Si bien inició su carrera profesional en Independiente y vistió camisetas de peso como Platense, River y Racing, además de tener pasos por Francia, Inglaterra y Chile, fue en Colón donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria y alcanzó una identificación única con la gente.

Con la camiseta sabalera, superó la barrera de los 100 goles oficiales, fue capitán durante varias temporadas y se transformó en el rostro visible de equipos que marcaron época, como el subcampeón del Torneo Clausura 2008, el mejor resultado del club en Primera División hasta la obtención de la Copa de la Liga 2021.

LEER MÁS: La directiva de Colón pagó cerca de 1.000.000 de dólares en 20 días para resolver temas claves

Goles eternos y noches inolvidables

El Bichi fue protagonista de momentos imborrables. En la Copa Libertadores 1998, fue clave para que Colón se metiera entre los ocho mejores de América, marcando tres goles decisivos. En el Clausura 2000, regresó del exterior y se consagró goleador del torneo con 17 tantos, una marca inédita para la institución.

También dejó su huella en partidos históricos: el penal en el 4-0 ante Unión, la mayor goleada del clásico santafesino en torneos AFA; el triplete en el recordado 6-6 frente a Gimnasia La Plata; y goles decisivos en competencias internacionales bajo la conducción del Patón Bauza.

El adiós, con el corazón en la cancha

El 18 de junio de 2012, Fuertes jugó su último partido oficial en el Brigadier López y convirtió dos goles ante Godoy Cruz. Aquella noche, abrazado a sus hijos, dejó palabras que hoy siguen emocionando: “Pasé los mejores años de mi vida en Colón. Mi lugar en el mundo es Santa Fe y este es el club al que amo”.

Se retiró con 144 goles, siendo además el jugador con más partidos en la historia del club, un récord que lo eleva aún más en el pedestal rojinegro.