De la mano de Ignacio Lago, Colón ganó y goleó a Los Andes para volver a creer

Colón venció a Los Andes 3-0 con dos goles de Ignacio Lago y el restante lo hizo Alan Bonansea. El Sabalero le puso fin a una racha de tres caídas al hilo

Colón hizo los deberes, tenía que ganar para ponerle fin a una racha negativa de tres derrotas al hilo y lo hizo goleando a Los Andes 3-0, sentenciando la historia en el primer tiempo.

El Sabalero fue por demás de eficaz, ante un rival que hizo lo posible para ser goleado. Y lo aprovechó con la jerarquía de Ignacio Lago, quien con dos grandes definiciones definió el encuentro.

Un primer tiempo a pura efectividad

A los 10' de un tiro de esquina casi llega el gol de Los Andes cuando Julián Rodríguez Vuotto ganó de cabeza y el balón se fue por encima del travesaño.

Pero segundos después, un blooper entre Emanuel Beltrán y Matías Budiño le pudo costar caro a Colón, pero el delantero de Los Andes no alcanzó a conectar el balón.

La más clara para el Sabalero fue a los 11' cuando Alan Bonansea anticipó de espaldas con la cabeza, el balón derivó en Julián Marcioni quien debajo del arco remató por arriba del horizontal.

El partido era de ida y vuelta y a los 13' volvió a llegar el elenco visitante. Mauricio Asenjo bajó la pelota de cabeza dentro del área y Sergio Ortiz de frente al arco no pudo rematar y terminó empujando la pelota que fue a parar a las manos de Budiño.

En la acción siguiente, Marcioni arrancó en velocidad por derecha y dentro del área fue desestabilizado por Daniel Franco quien lo desplazó con el brazo y Bryan Ferreyra marcó penal.

"Bryan Ferreyra"



Por el polémico penal que cobró el árbitro a favor de Colón ante Los Andes.



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El que se hizo cargo a los 16' fue Alan Bonansea con un remate de derecha al caño izquierdo, engañando al arquero Sebastián López quien se inclinó hacia el otro costado.

"Alan Bonansea"



Por el gol del jugador de Colón ante Los Andes tras un polémico penal de Bryan Ferreyra. pic.twitter.com/yblal8V1UQ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 20, 2026

El desarrollo del juego era entretenido, con ambos equipos buscando el arco rival y jugando de manera directa. En Colón se destacaban Marcioni y Bonansea, exigiendo a los defensores rivales.

Cada vez que Colón aceleraba generaba peligro, ya que la defensa de Los Andes otorgaba enormes ventajas, mostrándose muy lenta en el retroceso.

A los 28' Franco García ejecutó un tiro libre con su pierna derecha y luego del remate, terminó lesionado en el tobillo izquierdo, intentó seguir, pero terminó siendo reemplazado por Ignacio Lago.

A los 31' Colón estuvo muy cerca del segundo gol, cuando Marcioni en velocidad eludió al arquero López y remató desde el piso para que el balón termine impactando en el caño derecho.

Un minuto después, a los 32' casi empata Los Andes, cuando Sebastián Olmedo intentó despejar de cabeza y la pelota se fue al lado del caño derecho del arco defendido por Budiño.

Y a los 40' Colón llegó al segundo gol, con una magistral definición de Ignacio Lago, quien de frente al arco y sin oposición pinchó el balón por encima del arquero Lopez.

"Una Delicia"



Por el golazo de Nacho Lago ante Los Andes. pic.twitter.com/F9ZHyaSd60 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 20, 2026

Pero faltaba algo más, ya que a los 42' Lago, el goleador sabalero, aprovechó las ventajas de una defensa que hacía todo lo posible para que Colón hiciera más goles y con una definición cruzada de zurda luego de un taco de Bonansea decretó el 3-0.

"Nacho Lago"



Por el gol del jugador de Colón para definir el partido ante Los Andes. pic.twitter.com/XKtVMuSTXP — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 20, 2026

En una ráfaga, Lago sentenció el partido y de esta manera, Colón se fue a los vestuarios goleando y volviendo al triunfo, luego de una seguidilla de tres derrotas.

La única mala para Colón en ese primer tiempo fue la lesión que sufrió Matías Budiño en la rodilla derecha, que lo obligó a salir en camilla y llorando. En su lugar ingresó Tomás Giménez.

Un segundo tiempo que estuvo de más

Para iniciar el segundo tiempo, el entrenador sabalero Iván Delfino decidió realizar un tercer cambio que fue el ingreso de Gabriel Risso Patrón en lugar de Darío Sarmiento.

En ese comienzo de la etapa complementaria, Colón estaba más cerca del cuarto que Los Andes del descuento. Estuvo cerca Bonansea con un cabezazo que se fue al lado del caño derecho.

Y en otra acción, Bonansea ganó una vez más en el juego aéreo, pero Marcioni volvió a fallar en la definición rematando por arriba del travesaño.

La acción más clara para que Los Andes descuente llegó desde un lateral por el sector izquierdo, que Asenjo dentro del área chica terminó ganando de cabeza y la pelota voló por encima del horizontal.

A los 25' Franco Rodríguez ejecutó un tiro libre que tenía destino de gol, pero Tomás Giménez voló para mandar la pelota al córner. Y en ese tiro de esquina, el arquero sabalero salvó ante un cabezazo de Brian Leizza.

Cuando se jugaban 29' Delfino metió los últimos dos cambios. Ingresaron Lucas Picech e Ignacio Antonio para las salidas de Toledo y Marcioni y de esta manera, conformó una línea de cinco en defensa.

Los minutos que siguieron mostraron a Los Andes buscando el descuento y a Colón defendiendo y apostando por un pelotazo con destino a Bonansea o Lago.

El partido se había definido en la primera etapa con los dos goles de Lago. Aunque a los 40' estuvo cerca de anotar el cuando Gabriel Risso Patrón aceleró por izquierda y asistió a Bonansea, pero su cabezazo se fue desviado.

No hubo tiempo para más, en el final se desató la tormenta y la lluvia para darle un tono más emotivo a la imperiosa victoria que cortó la racha negativa.

Síntesis

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Sebastián Olmedo, 6-Zahir Ibarra, 3-Facundo Castet; 5-Matías Muñoz, 8-Agustín Toledo; 11-Julián Marcioni, 10-Darío Sarmiento, 7-Franco García; 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Los Andes: 1-Sebastián López; 4-Julián Navas, 2-Julián Rodríguez Vuotto, 6-Daniel Franco, 3-Nazareno Fernández Colombo; 8-Sergio Ortiz, 5-Gabriel Cañete, 10-Alex Valdez Chamorro, 7-Franco Rodríguez; 11-Facundo Villarreal, 9-Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Goles: PT 16' Alan Bonansea (C), 40' Ignacio Lago (C), 43' Ignacio Lago (C).

Cambios: PT 34' Ignacio Lago x García (C), 48' Tomás Giménez x Budiño (C), ST 0' Gabriel Risso Patrón x Sarmiento (C), 9' Brian Leizza x Rodríguez Vuotto (LA), Matías González x Cañete (LA), 18' Peter Grance x Fernández Colombo (LA), Franco Tisera x Villarreal (LA), 28'Ignacio Antonio x Toledo (C), Lucas Picech x Marcioni (C), 34' Juan Vázquez x Rodríguez (LA).

Amonestados: Toledo, Lago, Muñoz y Antonio (C), Rodríguez Vuotto (LA).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.