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El minuto a minuto de Colón ante Los Andes

Colón ya se enfrenta a Los Andes, por la fecha 30 de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier López, con la obligación de ganar ante su gente.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 16:33hs
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El minuto a minuto de Colón ante Los Andes

Colón llega a este partido obligado a sumar de a tres, ya que viene de perder ante Godoy Cruz por 2 a 0 en Mendoza y necesita trata de asegurarse en el reducido. Iván Delfino tuvo una semana complicada para el armado del equipo por suspenciones y lesiones. Federico Lértora y Mauro Peinipil quedan marginados de este partido por haber llegado a la quinta amarrila y Thaller fue expulsado en el partido pasado. Pier Barrios está lesionado. Es por eso que realiza seis variantes: Beltrán en lugar de Peinipil, Zhair Ibarra por Rasmussen, Castet por Thaller, Muñoz por Lértora, Marcioni por Ignacio Antonio, mientras que en ataque cambia el 9 con el ingreso de Alan Bonansea en lugar de Leandro Garate.

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Comenzó el partido en el Brigadier López

Colón ya enfrenta al Milrayitas en condición de local, con el objetivo de ganar para tratar de lograr asegurar su lugar en el reducido.

5' 1T | Colón toma la iniciativa

El Sabalero adelanta sus líneas, busca adueñarse de la pelota en la mitad de la cancha y genera peligro con algunos centros sobre el área de Los Andes.

9' 1T | ¡Colón va con todo!

El Sabalero mantiene la presión y consigue su segundo tiro de esquina. Es todo del equipo de Delfino, que arrincona a Los Andes y busca abrir el marcador.

16' 1T: ¡GOL DE COLÓN!

Alan Bonansea no perdonó desde los doce pasos y puso el 1-0 del Sabalero ante Los Andes en el Brigadier López.

30' 1T | Colón tuvo el segundo

Julián Marcioni volvió a generar peligro: dejó en el camino al arquero, definió y su remate terminó estrellándose contra el palo. El Sabalero domina, aunque sufre cada vez que Los Andes consigue llegar.

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Formaciones

Colón: 1. Matías Budiño; 4.Emanuel Beltrán, 2. Sebastián Olmedo, 6. Zhair Ibarra, 3. Facundo Castet; 7. Franco García, 8. Agustín Toledo, 5. Matías Muñoz, 10. Darío Sarmiento; 11. Julián Marcioni y 9. Alan Bonansea.

Los Andes: 1. Sebastián López; 4. Julián Navas, 2. Julián Rodríguez Vuotto, 3. Nazareno Fernández Colombo, 6. Daniel Franco, 7. Rodríguez; 8. Sergio Ortiz, 5. Gabriel Cañete, 10. Alex Valdez Chamorro; 11. Villareal y 9. Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Goles: 16´- Alan Bonansea.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 16.30.

TV: LPF Play.

Colón Los Andes minuto Brigadier López
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