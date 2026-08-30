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El uno por uno de Colón en la caída frente a Racing de Córdoba

Colón sufrió una dura derrota ante el equipo cordobés mostrando una floja versión. Lo más destaco resultó ser el arquero Matías Budiño

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 19:58hs
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El uno por uno de Colón en la caída ante Racing de Córdoba.

El uno por uno de Colón en la caída ante Racing de Córdoba.

Matías Budiño (6): Quedan dudas si terminó derribando o no al jugador rival dentro del área. Atajó el penal pero Chavarría convirtió en el rebote. En la primera etapa, el arquero de Colón le tapó un remate de Taborda.

Mauro Peinipil (4): No incidió en ataque y tampoco se mostró sólido en la marca. Lo único positivo es que no fue amonestado y por ello estará presente ante Deportivo Morón.

Pier Barrios (5): Ganó y perdió con Chavarría, discreto partido del experimentado marcador central, que por momentos abusa de los pelotazos.

Federico Rasmussen (5): Al igual que Barrios, redondeó un partido discreto, con algunos aciertos y también errores. Empujó desde el fondo tratando de sacar al equipo.

Facundo Castet (4): Flojo partido, tiro libre mal ejecutado que terminó en la jugada del penal. En el final dispuso de una chance clara pero su remate se fue por encima del travesaño.

Julián Marcioni (3): No incidió en ataque, resolvió mal todas jugadas en las que no le dio buen destino al balón. En consecuencia, se mostró demasiado irregular y sin aportar claridad.

Agustín Toledo (4): Jugó 45' pero no logró imponerse en la zona media. Fue superado por los volantes rivales y eso le terminó costando quedarse en los vestuarios.

Federico Lértora (4): Venía de ser figura ante San Miguel, pero la dinámica de los mediocampistas de Racing de Córdoba lo complicaron y no pudo hacer pie.

LEER MÁS: Colón jugó mal, resignó protagonismo y sufrió una dura derrota ante Racing de Córdoba

Ignacio Lago (4): Nunca logró desequilibrar, le costó imponerse en el mano a mano y terminó buscando la individual. Salió en el final por una molestia física, pese a que quería quedarse.

Leandro Garate (3): Jugó 45' en los que no aportó nada. Lo anticiparon siempre, luchó de espaldas y no generó en ataque. Lejos del gol y sin incidir en los metros finales.

Alan Bonansea (5): Si bien no marcó goles, fue el que estuvo más cerca, primero con una media vuelta y luego con un remate al primer palo y un cabezazo que alcanzó a tocar el travesaño.

Ignacio Antonio (4): Ingresó para jugar el segundo tiempo, pero aportó poco, corrió pero no tuvo claridad con la pelota y terminó confundido como el resto de sus compañeros.

Franco García (6): Jugó todo el segundo tiempo y fue el jugador más desequilibrante que mostró Colón. Se recostó por ambas bandas, intentó en el mano a mano y no se resignó hasta el final, cuando le dio un buen pase a Castet dentro del área.

Jerónimo Buosi (-): Entró en lugar de Lértora, para jugar el último cuarto de hora, pero poco pudo hacer, Colón abusó de las pelotas frontales y perdió más de lo que ganó con los defensores rivales.

Emanuel Beltrán (-): Muy pocos minutos en cancha, reemplazó en el final del partido a Lago y casi que no participó del juego, recostándose como carrilero por izquierda.

Colón Racing de Córdoba caída
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