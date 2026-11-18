Franco García se recuperó de la lesión en el empeine del pie izquierdo y tendría posibilidades de estar desde el inicio en Colón ante Deportivo Morón.

Colón transita la semana previa a un partido determinante y una de las novedades pasa por Franco García, quien tendría chances de recuperar la titularidad para recibir a Deportivo Morón. El Sabalero jugará este sábado, desde las 17.30, en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El extremo viene de atravesar un largo proceso de recuperación por una lesión en el empeine del pie izquierdo que sufrió el 20 de septiembre, durante la victoria por 3-0 ante Los Andes. Aquella tarde debió ser reemplazado sobre el cierre del primer tiempo y en su lugar ingresó Ignacio Lago, quien terminó siendo determinante con dos auténticos golazos.

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A partir de ese inconveniente, García se perdió los compromisos ante All Boys (0-0), Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Mitre (0-0), Almirante Brown (2-2) y volvió a ser titular frente a Ciudad de Bolívar, el 24 de octubre. Sin embargo, la lesión volvió a molestarlo y apenas pudo permanecer siete minutos en cancha, antes de ser reemplazado por Darío Sarmiento.

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Luego quedó al margen del encuentro ante Defensores de Belgrano (2-0) y recién reapareció en los minutos finales del partido frente a Midland, el sábado pasado. Ahora, con más rodaje y en mejores condiciones físicas, se posiciona como una alternativa concreta para volver al once inicial.

Franco García pelea por un lugar en Colón

La posibilidad también está relacionada con el panorama físico de otros futbolistas. Sarmiento terminó siendo reemplazado por una molestia muscular, mientras que Emanuel Beltrán no pudo estar ante Midland debido a una lesión muscular. Ignacio Antonio también aparece entre las opciones, aunque su presente futbolístico le resta terreno en la consideración.

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En ese escenario, García podría recuperar un lugar entre los titulares, una alternativa que le permitiría a Iván Delfino acercarse a la formación que considera ideal. El entrenador lo tiene en cuenta como una pieza importante y ahora deberá evaluar si está en condiciones de sostenerlo desde el comienzo en un partido de alta exigencia.

Desde su llegada a Colón, el atacante disputó 13 encuentros en la fase regular de la Primera Nacional 2026, con un gol y una asistencia, y acumuló 479 minutos. Fue titular frente a Chaco For Ever, Deportivo Morón, Godoy Cruz, Los Andes y Ciudad de Bolívar. En las otras presentaciones ingresó desde el banco.

El sábado, ante Morón, podría tener una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en un Colón que comienza a jugarse buena parte de sus aspiraciones de ascenso en el Reducido.