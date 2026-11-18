El Sabalero afrontará una serie exigente ante Deportivo Morón, que llega con ventaja deportiva, dos triunfos en el historial reciente y polémicas arbitrales de fondo.

Colón tendrá por delante uno de los desafíos más complicados de su camino hacia el ascenso. Deportivo Morón aparece como un rival de cuidado, no solamente por su rendimiento durante la temporada, sino también por los antecedentes entre ambos equipos y las condiciones reglamentarias de la serie. A esto se suman decisiones arbitrales que todavía generan controversia entre los sabaleros.

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Morón llega fortalecido por sus antecedentes y la ventaja deportiva

El conjunto bonaerense consiguió sostener una campaña regular que le permitió terminar por encima de Colón en la tabla de posiciones. Esa diferencia no solamente refleja su rendimiento a lo largo del campeonato, sino que también le otorga un beneficio importante para afrontar la eliminatoria.

Deportivo Morón tendrá la posibilidad de definir la serie como local y, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará a las semifinales del Reducido. Por el contrario, el equipo santafesino estará obligado a imponerse en el marcador acumulado para continuar en la pelea por el segundo ascenso.

Los enfrentamientos de la fase regular también favorecen al Gallo. En la décima fecha, Morón derrotó 2-0 a Colón, mientras que en la jornada 28 volvió a quedarse con los tres puntos tras imponerse 2-1.

De esta manera, el Sabalero buscará revertir una tendencia adversa frente a un adversario que logró vencerlo en las dos oportunidades anteriores, aunque ahora el contexto será diferente por tratarse de una instancia eliminatoria.

Las polémicas arbitrales que agregan tensión a la previa

Más allá de las cuestiones futbolísticas, existe otro antecedente que genera inquietud alrededor del próximo enfrentamiento. Durante la fase regular, Deportivo Morón fue uno de los equipos que más expulsiones de jugadores rivales registró a su favor.

Con 15 tarjetas rojas recibidas por sus adversarios, el Gallo compartió el primer puesto de esa estadística con Deportivo Madryn, un dato que alimenta el debate sobre distintas decisiones arbitrales a lo largo de la competencia, aunque por sí solo no demuestra que haya existido un beneficio indebido. Precisamente, los dos encuentros frente a Colón estuvieron acompañados por jugadas discutidas.

En la derrota 2-0 correspondiente a la décima jornada, Matías Muñoz fue expulsado directamente durante el primer tiempo, en una acción que desde el lado sabalero se consideró merecedora de una tarjeta amarilla.

Posteriormente, en el triunfo 2-1 de Morón en Santa Fe, quedaron bajo discusión dos posibles penales para Colón: una salida del arquero sobre un futbolista rival y una mano de un defensor que no fue sancionada.

Estos episodios forman parte de los antecedentes de una eliminatoria que promete máxima tensión. Colón deberá superar a un rival que ya le ganó dos veces, que cuenta con la ventaja reglamentaria y que buscará hacer valer su fortaleza como local.

El desafío para el Sabalero será cambiar la historia en el momento más importante, dejando atrás los resultados anteriores y encontrando las respuestas futbolísticas necesarias para mantener intacto el sueño de regresar a Primera División.