Colón construyó una campaña sólida en el Brigadier López, con más del 70% de los puntos en juego. Morón, en cambio, tiene una baja eficacia como visitante.

El Brigadier López vuelve a presentarse como uno de los principales argumentos de Colón para afrontar una instancia decisiva. Este sábado, desde las 17.30, el equipo de Iván Delfino recibirá a Deportivo Morón por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

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Será un cruce que ofrece un contraste estadístico marcado: la fortaleza del Sabalero en Santa Fe frente a las dificultades que mostró el Gallito cada vez que salió de su estadio.

El frente a frente de Colón y Morón

A lo largo de la fase regular, considerando las dos zonas, Colón terminó sexto en la tabla de rendimiento como local. Disputó 18 partidos en el Brigadier López, de los cuales ganó 11, empató cinco y perdió solamente dos. Las únicas derrotas fueron ante Chaco For Ever, por 1-0, y frente al propio Deportivo Morón, que se impuso 2-1 en la segunda rueda.

UNO Santa Fe/José Busiemi.

El registro se completa con 29 goles a favor y 19 en contra, para un total de 38 puntos y una efectividad del 70,37%. A esa producción hay que agregarle el triunfo por 1-0 ante Midland, en el inicio del Reducido, resultado que le permitió al Sabalero avanzar de ronda y sostener su fortaleza en condición de local.

Del otro lado aparece un Morón que tuvo una campaña bastante más irregular fuera de casa. El conjunto bonaerense finalizó décimo en la tabla general de visitantes, con cinco victorias, cuatro empates y nueve derrotas en 18 presentaciones. Anotó 20 goles y recibió 24, con apenas 19 puntos cosechados y una eficacia del 35,19%.

Entre esos cinco triunfos aparece, precisamente, el que consiguió ante Colón en el Brigadier López, por 2-1, en el encuentro correspondiente a la segunda rueda. Un antecedente que demuestra que el equipo de Walter Otta ya supo imponerse en Santa Fe, aunque sus números generales fuera de casa muestran una producción mucho menos consistente.

De todas maneras, hay un dato que también merece atención: pese a ese bajo porcentaje de efectividad, Morón terminó por encima de 26 equipos en la tabla de visitantes, una muestra de lo competitivo que resultó el torneo y de las dificultades que afrontaron la mayoría de los participantes cuando debieron jugar fuera de sus estadios.

Dos realidades que se cruzan en el Brigadier López entre Colón y Morón

La estadística plantea un escenario favorable para Colón, que encontró en su cancha un respaldo importante durante la fase regular y también en el comienzo de los playoffs. Para Morón, en cambio, el desafío será mejorar una campaña como visitante que tuvo más derrotas que victorias.

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Sin embargo, los antecedentes directos impiden tomar los números como una garantía. El Gallito ya ganó en el Brigadier López durante esta temporada y llega a una instancia en la que los márgenes de error se reducen considerablemente.

Colón buscará hacer valer su localía y sacar una diferencia para la revancha, mientras que Morón intentará repetir aquella actuación que le permitió llevarse los tres puntos de Santa Fe. El contraste está planteado: de un lado, uno de los mejores registros como local; del otro, un visitante que deberá encontrar una versión muy diferente a la que mostró durante buena parte del campeonato.