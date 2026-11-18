Gabriel Mansilla, titular de Morón, anticipó el cruce por los cuartos de final. Elogió la historia y la estructura de Colón. "Es el que tiene la presión", tiró.

La serie entre Colón y Deportivo Morón empezó a jugarse también fuera de la cancha. A pocos días del primer encuentro por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Gabriel Mansilla, presidente del Gallito, reconoció el peso que representa enfrentar al Sabalero y marcó una diferencia en las responsabilidades de ambos equipos.

“La presión la tiene Colón”, afirmó durante una entrevista con LT10 AM 1020, en el programa El Gigante de la Tarde de Diez en Deportes. El dirigente fundamentó su apreciación en la dimensión institucional y deportiva del conjunto santafesino. “Para mi gusto, es el equipo más grande de la categoría, el que tiene más presión para subir por su historia, su gente y su estructura”, sostuvo. De todas maneras, aclaró que Morón no llega a esta instancia solamente para cumplir con su participación: el objetivo es avanzar y sostener el sueño de alcanzar la Liga Profesional.

LEER MÁS: La fortaleza de Colón contra las dificultades del Gallito lejos de Morón

El primer capítulo de la llave se disputará este sábado, desde las 17.30, en el estadio Brigadier López. Para Mansilla, el desafío tendrá características muy diferentes a las de los dos partidos que ambos equipos disputaron durante la fase regular, en los que Morón consiguió quedarse con la victoria.

“Es una historia totalmente distinta. En estas instancias tienen mucho que ver la jerarquía, lo que pesa jugar partidos definitorios y la concentración. El mínimo error te deja afuera”, explicó. Por eso, más allá de los antecedentes favorables, evitó proyectar lo que pueda suceder a partir de aquellos resultados.

LEER MÁS: Colón recupera una opción para el ataque en la previa del choque con Morón

El presidente del Gallito también anticipó que su equipo no viajará a Santa Fe con una postura conservadora, pese a que Colón cuenta con ventaja deportiva para la revancha. “No pensamos demasiado en eso. Cuando armás un equipo con muchos recaudos, le dejás toda la iniciativa al adversario. Nosotros vamos a salir a jugar como lo hacemos siempre, tratando de buscar el triunfo”, remarcó.

En ese sentido, recordó la eliminación que sufrió Morón en el Reducido de la temporada pasada ante Deportivo Madryn. En aquella serie, el Gallito ganó 1-0 como local, pero perdió por el mismo resultado en condición de visitante y quedó afuera. “A través de esa experiencia sabemos que hay que salir a buscar el partido. Cuando especulás, te quedás sin nada”, sentenció.

El reconocimiento a Colón y la relación con Alonso

Más allá de la competencia deportiva, Mansilla hizo hincapié en el vínculo que une a las dos instituciones. Destacó la relación con el presidente sabalero, José Alonso, y aseguró que existe una amistad que se mantiene desde hace tiempo entre ambos clubes.

UNO Santa Fe | José Busiemi

“Lo conozco a José, es una persona extraordinaria. Históricamente somos clubes amigos, las parcialidades también lo son. Tenemos un enorme cariño por Colón y es uno de los pocos clubes con los que tenemos esa cercanía”, contó.

Incluso, cuando le consultaron por el interés que había mostrado Colón en Leandro Villarruel, actual manager de Morón, el titular del Gallito descartó cualquier tipo de malestar. Por el contrario, elogió al profesional y valoró que la dirigencia santafesina se hubiera fijado en él.

“Es un profesional tremendo, de élite para la categoría. Va a llegar muy lejos. No nos molestó para nada que Colón se haya fijado en él. Somos abiertos y entendemos que esas cosas se charlan”, manifestó.

Dos entrenadores de experiencia en Colón y Morón

Mansilla también se refirió al duelo táctico que protagonizarán Iván Delfino y Walter Otta, a quienes ubicó entre los mejores entrenadores de la Primera Nacional. “No tengo ninguna duda de que son los dos mejores técnicos de la categoría. Ambos fueron campeones, tienen mucha trayectoria y conocen muy bien a la mayoría de los jugadores”, expresó.

LEER MÁS: Colón informó los precios y cómo conseguir las entradas para recibir a Morón

Por último, analizó la paridad que caracteriza al campeonato y puso como ejemplo el cierre de temporada de su propio equipo. Morón había llegado a ubicarse a un punto de Ferro, pero perdió cinco de sus últimos seis encuentros. “Es el torneo más competitivo del fútbol argentino. Cualquiera le gana a cualquiera, las localías se hacen valer y es muy difícil jugarlo”, describió.

Así, el presidente de Deportivo Morón anticipó una serie que su equipo afrontará con ambición, pero también con respeto por el rival. El Gallito buscará llevarse un resultado favorable del Brigadier López, mientras que Colón intentará aprovechar su localía para encaminar la clasificación a semifinales.