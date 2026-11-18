Morón ganó una inesperada vidriera internacional gracias a Milo J, su sponsor oficial e hincha reconocido. El cantante le regaló una camiseta y un gorro al conductor estadounidense, en la previa de una serie decisiva ante el Sabalero.

En la previa de un partido que puede marcar su futuro en el Reducido, Deportivo Morón se convirtió en noticia por un motivo bastante alejado del fútbol. El Gallito tuvo una aparición inesperada en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense y, mientras en Santa Fe Colón prepara el primer capítulo de los cuartos de final, entre los hinchas sabaleros ya puede aparecer una pregunta con tono de cargada: ¿será mufa?

El protagonista de esta historia es Milo J, reconocido simpatizante de Morón y sponsor oficial de la institución. El artista estuvo en The Tonight Show, el histórico ciclo que conduce Jimmy Fallon, donde presentó su álbum La vida era más corta e interpretó la canción Niño en el mítico Studio 6B de Nueva York.

Pero su visita no terminó con la actuación musical. Después de la presentación, el cantante compartió un encuentro con Fallon en el camarín y le entregó dos obsequios muy particulares: una camiseta de Deportivo Morón con la inscripción de Milo J y un gorro del club. El conductor estadounidense posó con los regalos y la imagen rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Morón, de Nueva York al Brigadier López

La exposición internacional del Gallito llega en un momento especial para el club, que se prepara para visitar a Colón este sábado, desde las 17.30, en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

En Santa Fe, el foco está puesto en lo futbolístico y en la posibilidad de que el equipo de Iván Delfino dé el primer paso hacia las semifinales. Sin embargo, el rival también quedó en el centro de la escena por una noticia que llevó sus colores hasta uno de los programas más reconocidos del entretenimiento mundial.

Rei do inglês! Milo entregando presentinhos pro Jimmy Fallon nos bastidores do Tonight Show pic.twitter.com/024uFbTpWz — acervo Milo J (@MiloJ_Brasil) November 18, 2026

Para los simpatizantes rojinegros, la coincidencia puede convertirse en material de humor: Morón consiguió una vidriera global justo antes de afrontar una visita exigente a Santa Fe. ¿Será una señal de buena suerte para el Gallito o una mufa en la antesala del cruce con Colón? El sábado comenzará a escribirse la respuesta.

Milo J, un hincha que lleva a Morón por el mundo

La relación entre el músico y el club no es nueva. Desde octubre de 2024, Milo J es sponsor oficial de Deportivo Morón, en una asociación que tuvo una particularidad: se convirtió en el primer artista en llevar su marca como patrocinador en la camiseta de un club representativo de su ciudad.

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Además, el cantante ya había utilizado otra aparición televisiva internacional para mostrar los colores del Gallito. En 2025, durante su participación en el programa español La Revuelta, le regaló una camiseta al conductor David Broncano.

Ahora fue Jimmy Fallon quien recibió la indumentaria de Morón. Una nueva postal internacional para el club del oeste bonaerense que, mientras disfruta de esa exposición, se prepara para un compromiso de máxima exigencia. En Colón esperan que la noticia más importante del fin de semana para el Gallito no sea la que llegó desde Nueva York, sino lo que suceda dentro del Brigadier López.